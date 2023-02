Le premier ministre en voyage au Burkina FASO: Choguel K Maiga ou l’incarnation de l’insouciance

Le premier ministre en voyage au Burkina FASO: Choguel K Maiga ou l段ncarnation de l段nsouciance - abamako.com

Audience la Pr駸idence du Faso

A p駻iode exceptionnelle, communication gouvernementale exceptionnelle? Dans tous les cas, il semblerait que la particularit du lexique employ par la Transition dans son langage institutionnel rel钁e d置ne tentative de donner une apparence normale une situation qui ne l弾st point. De la ォrectification de la Transitionサ la ォsouverainet retrouv馥サ en passant par la ォcharte de la Transitionサ r騅is馥 ou pas, l弾xercice s誕pparente celui d置n 駲uilibriste.

D鑚 les premi鑽es heures qui ont suivi la chute d棚BK en aout 2020, un seul mot est sur toutes les l钁res, le ォMali Kuraサ. Un v忖 駑is par tous, conscients du fait que les maux qui minent le pays sont profonds et qu段l faille op駻er un changement depuis la racine. Les ォAssises Nationales de la Refondationサ ont 騁 tenues dans cette optique. Elles auront permis, en tout cas dans la forme, de recueillir les avis et aspirations profondes des Maliens sur les enjeux majeurs du pays, m麥e s段l aura 騁 aussi reconnu que nombres de localit駸 ne purent y participer. D駸ormais, ses r駸olutions constituent la matrice que les autorit駸 doivent appliquer. Un ォComit Ind駱endant de Suivi-ノvaluation de la mise en 忖vre des Recommandations des Assisesサ a 騁 mis en place sous le nom de CINSERE afin de veiller l誕pplication des recommandations.

Mais avant, survenait ce qui a 騁 appel ォrectification de la trajectoire de la Transitionサ, un certain 24 mai 2021. Le pr駸ident de la Transition d誕lors, Bah N奪aw, et son Premier ministre, Moctar Ouane ont 騁 ォmis hors de leurs pr駻ogativesサ par le vice-pr駸ident, Colonel Assimi Goita. Cette op駻ation fut qualifi馥 par certains de ォcoup dans le coupサ. D鑚 lors, beaucoup constat鑽ent une certaine radicalisation de la Transition se mat駻ialisant par des ruptures diplomatiques, un durcissement du langage gouvernemental, entre autres. Les auteurs originels du putsch ne s弾n cachaient plus. Ils n誕uraient pas pris autant de risques pour c馘er le pouvoir aussi facilement. D駸ormais, le pouvoir leur appartient exclusivement. Et depuis, l弛n assiste une ォmont馥 en puissanceサ de l誕rm馥 malienne notamment gr稍e au nouveau partenaire russe mais aussi une r饌ppropriation de l誕spect s馗uritaire dans son ensemble par les autorit駸 de Transition.

Une ォmont馥 en puissanceサ qui aura certainement servi comme argument l段nstauration d置ne journ馥 de la ォsouverainet retrouv馥サ avec la grande mobilisation du 14 janvier 2022 Bamako contre les sanctions de la CEDEAO. Le Premier ministre, Choguel Maiga, dira cet effet qu牒il n馳 a pas une portion du territoire malien o l誕rm馥 malienne ne peut pas allerサ. D弛 certainement le fait qu段l ne put se rendre Ansongo et Bourem pour des raisons s馗uritaires. Et qu弾n m麥e temps, 57 policiers maliens ont 騁 transport駸 M駭aka par la MINUSMA travers quatre h駘icopt鑽es, et ce la demande du gouvernement malien. Sans oublier, le fait qu帝galement les mouvements composants la CMA fusionnent et que, dans la foul馥, ils montent une op駻ation de s馗urisation au nord notamment Kidal et Ber, sans l誕val de Bamako. Ce choix des autorit駸 de la Transition rappelle fort une terminologie employ馥 aux premi鑽es heures du r馮ime d棚BK lorsque celui-ci avait 騁 d馗lar馥 2014 comme l牒ann馥 de la lutte contre la corruptionサ. En guise de r駸ultats, nous avons eu ォles engrais frelat駸サ et les ォ駲uipements militaires surfactur駸サ. D誕utres scandales de corruption suivirent les ann馥s suivantes.

Un autre fait qu段l ne faut surtout pas occulter, c弾st l段nstauration d置ne ォCharte de la Transitionサ, qui tutoie la loi fondamentale, et qui la d駱asse m麥e par endroit. L弛rdonnancement juridique du pays se retrouve, tout naturellement, boulevers. A la faveur de la rectification, Assimi pr黎ait serment devant la Cour Constitutionnelle comme pr駸ident de la Transition. En ce moment, pour les puristes, l弛n nageait en pleine incoh駻ence. Mais il semblerait que la Charte l弾mporte globalement sur la Constitution, surtout si elle venait 黎re r騅is馥 car elle fut mise jour.

Aujourd檀ui, face au caract鑽e irr饌liste du chronogramme propos, l弛n parle de plus en plus de ォprorogation intelligenteサ de la Transition vers sans doute ce qui pourrait 黎re qualifi de ォmandat transitionnelサ.

Ahmed M. Thiam



LE PREMIER MINISTRE EN VOYAGE PRINCIER AU BURKINA FASO

Choguel K Maiga ou l段ncarnation de l段nsouciance

Apr鑚 sa visite rat馥 de Gao, c弾st bord de l誕vion pr駸identiel que le Premier ministre Choguel K Maiga, la t黎e d置ne forte d駘馮ation, s弾st rendu au Burkina Faso pour une visite d誕miti et de travail de 4 jours. Si nul ne peut contester le rapprochement logique de ces deux pays qui ont d馗id de faire chemin ensemble, Cette visite 騁ait la fois inopportune et budgetivore. Donc elle devrait 黎re effectu馥 dans la plus grande modest compte tenu de la crise financi鑽e avec son corrolaire de vie chere et de d駘estage. Dans une totale insouciance le PM Choguel K Maiga a choisi de voyager bord de l誕vion pr駸identiel. Ce geste qui ne rel钁e que de l段ndiff駻ence, prouve suffisance que nos autorit駸 n弛nt l誕mour de la patrie qu誕u bout de leurs l钁res. Sinon pour seulement 45 mn de vol pourquoi faire d駱lacer le Boeing Pr駸identiel surtout au moment o les caisses de l脱tat sont vides? Le Mali Koura est-il synonyme de gaspillage des maigres ressources dont dispose le pays? le Pr駸ident de la Transition va-t-il continuer fermer les yeux sur les bourdes de son PM sans s騅ir? Le contribuable malien va-t-il rester indiff駻ent la m馮alomanie du PM?

タ la t黎e d置ne d駘馮ation compos馥 d置ne dizaine de ministres, le Premier Ministre chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maga, a entam mercredi une visite de quatre jours au Burkina Faso. Cette visite, selon le PM, s段nscrit dans le cadre du renforcement de la coop駻ation entre le Mali et le Burkina Faso, notamment dans la lutte contre le terrorisme et dans bien de domaines comme les 馗hanges commerciaux, les transports. Le Hic est que le premier ministre effectue ce voyage princier, bord de l誕vion pr駸identiel, au moment o les caisses de l脱tat sont vides et o le Mali peine mobiliser les ressources dont il a besoin sur le march financier sous r馮ional. Pour rappel alors que le Mali a cherch 35 milliards le pays n誕 eu que 12,922 milliards de F CFA soit un taux de couverture de 36, 92 %. Comment le PM d置n pays sous embargo financier peut-il se permettre de voyager des cots exorbitants? Nos autorit駸 sont-elles conscientes de la gravit de la crise financi鑽e et surtout de son impact n馮atif sur le quotidien du malien lambda? Cette visite du premier ministre au Burkina Faso n誕 aucun impact positif sur le Mali. En effet, le Mali est au bord de l段mplosion sociale, beaucoup d弾ntreprises ont mis la clef sous le paillasson mettant du coup des milliers de chef de famille au chmage. L段nflation galope mettant en danger la vie des paisibles citoyens qui ne peuvent plus garantir les trois repas quotidien, ni assurer leurs soins de sant, m麥e primaires. Le secteur priv poumon de l帝conomie est sur le point de s弾ffondrer. Au lieu de parer au plus press en cherchant renflouer les caisses de l脱tat on les vide avec des d駱enses la fois inopportunes et malsaines.

A la question de savoir si la visite du PM et sa forte d駘馮ation, bord du Boeing pr駸identiel, a des retomb馥s positives sur le Mali?

La r駱onse est simplement non car le d駱lacement de l誕vion pr駸identiel a un cot financier 駭orme dans un pays qui peine trouver des ressources. Du prix du k駻os鈩e au frais de stationnement, en passant par la prise en charge de l帝quipage. La modestie aurait recommand d弾mprunter les vols r馮uliers, surtout que le Burkina Faso est seulement 45 mn vol d弛iseau. Ensuite pourquoi aller avec une telle forte d駘馮ation dans un pays qui a les m麥es difficult駸 que nous et qui doit minimiser ses charges. Cette visite ne pourrait avoir d誕utre qualificatif qu置ne randonn馥 politique. Elle ne saurait 黎re une quelconque visite de planification de strat馮ie de lutter contre le terrorisme, car cela rel钁e du domaine militaire pas politique. Il parait inadmissible qu誕pr鑚 la visite rat馥 de Gao, que le PM puisse encore initier un tel voyage surtout bord du Boeing Pr駸identiel, au moment o les ressources se font de plus en plus rares.

En somme, le Pr駸ident de la transition est fortement interpel, lui qui est l弾mployeur du PM, pour qu段l arr黎e cette impardonnable saign馥 financi鑽e au moment o le Mali a le plus besoin des ressources financi鑽es

Youssouf Sissoko