Hadj 2023: le coût de la filière gouvernementale s'élève à 4 116 425 FCFA Publié le lundi 27 fevrier 2023

La Direction Générale de la Maison du Hadj a fixé le coût du Hadj 2023 à la somme de 4 116 425 FCFA en ce qui concerne la filière gouvernementale. Ce coût, annoncé dans un communiqué publié, ce dimanche 26 février 2023, reflète selon les autorités du Hadj, la réalité des contrats signés avec les autorités saoudiennes et tous les prestataires intervenant dans l'organisation du Pèlerinage musulman.



La Maison du Hadj est une structure de l'Etat qui n'a pas vocation à réaliser des bénéfices encore moins à gruger le pèlerin malien. Il s'agit, donc, d'assurer aux musulmans maliens candidats au Hadj 2023, a précisé le communiqué, les meilleures conditions de séjour en Arabie saoudite : hôtels cinq étoiles à Médine et à la Mecque (très proche des lieux de culte et ne nécessitant pas de frais de transport urbain), restauration de qualité, package de niveau D à Mina, Arafat et Mouzdalifa. "Les tarifs sont vérifiables", indique la Direction de la Maison du Hadj.



Selon ces dirigeants, les comparaisons des tarifs doivent se faire sur des bases réelles : les transports choisis, l'hébergement et la restauration. A titre d'indication, le prix du billet Bamako-Médine, Djeddah-Bamako qui coûte environ 1 350 000 FCFA.



La Maison du Hadj invite ainsi l'opinion malienne à ne pas se laisser abuser par des informations tronquées. "Certains coûts exhibés pour faire des comparaisons sont subventionnés et ne correspondent pas à la réalité", conclut le communiqué.



M.S

aBamako