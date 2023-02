Coopération Burkina Faso-Mali : les deux Etats s’engagent à faire de l’axe Bamako-Ouagadougou un modèle réussi d’intégration sous-régionale - abamako.com

News Diplomatie Article Diplomatie Coopération Burkina Faso-Mali : les deux Etats s’engagent à faire de l’axe Bamako-Ouagadougou un modèle réussi d’intégration sous-régionale Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Primature du Burkina

© Autre presse par DR

Signature d`un communiqué conjoint entre le Burkina Faso et le Mali

Un communiqué conjoint a été signé entre le Burkina Faso et le Mali, ce dimanche 26 février 2023, à Ouagadougou, au terme de la visite de travail et d'amitié du Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga. Dans le cadre du renforcement de leur coopération, les deux pays ambitionnent de faire de l'axe Bamako-Ouagadougou, un modèle de réussite d'intégration sous-régionale et de coopération Sud-Sud.



Sur invitation du Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, son homologue malien, Dr Choguel Kokalla Maïga, a effectué une visite d’amitié et de travail à Ouagadougou, du 23 au 26 février 2023, dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Mali.



Cette visite a été marquée par plusieurs activités et l'examen des questions spécifiques, telles que le processus de transition des deux pays, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires, la coopération régionale et les sanctions communautaires à l'encontre des deux pays, le renforcement de l'axe Bamako-Ouagadougou et le projet de fédération.



A l'issue de cette visite, les deux Premiers ministres ont réaffirmé le ferme engagement des Présidents de la Transition burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORE, et malien, Le Colonel Assimi GOITA, de faire de l’axe Bamako-Ouagadougou un modèle réussi d’intégration sous-régionale et de coopération Sud-Sud.



Les deux Premiers ministres se sont réjouis de la tenue effective du cadre de concertation bilatérale qu'est le Conseil Conjoint de Gouvernements, et ont souhaité qu’il soit institutionnalisé, avec une périodicité de six (06) mois pour sa tenue et de façon alternée.



Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans leurs pays et dans les pays de la bande sahélo-saharienne, les deux États ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts avec les autres pays de la sous-région, pour faire face à ce fléau et appellent à une synergie d'actions au niveau régional pour l'endiguer.



Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionale, régionale et internationale, les Premiers ministres burkinabè et malien ont salué la convergence de vues des deux Chefs d’Etat sur les questions d'intérêt commun et déploré le maintien et le durcissement des sanctions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à l'encontre des trois pays en transition, à savoir le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, en dépit de leur plaidoyer pour la levée desdites sanctions.



Les deux pays se sont également félicités du niveau et de l’exemplarité de leur coopération dans différents domaines. Afin de la dynamiser, les deux Premiers ministres ont instruit les ministres chargés des Affaires étrangères, d'œuvrer à la tenue prochaine de la 10e session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Burkina Faso et le Mali.



Conformément aux conclusions de la réunion tripartite des ministres chargés des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, tenue les 8, 9 et 10 février 2023 à Ouagadougou, les deux parties sont convenus d'approfondir la réflexion sur le projet de fédération.







A.O