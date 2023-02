Justice: quand la caution enterre le jugement - abamako.com

News Société Article Société Justice: quand la caution enterre le jugement Publié le lundi 27 fevrier 2023 | L’Inter de Bamako

Les jugements sur la corruption, la délinquance financière ou les détournements de fonds sont rares dans les tribunaux. On parle plutôt de caution, de liberté provisoire. Qu’est-ce que cela veut dire en bon droit ? Le business du juge ? Faute de pouvoir payer une caution souvent beaucoup élevée, de présumés coupables croupissent dans les prisons.





Cour suprême: Des affaires qui éclaboussent d’honorables magistrats

Liquidation de la Société Énergie rurale durable (ERD SARL) et démolition du titre foncier du Syndicat national des cheminots après un arrêt de la Cour suprême favorable aux cheminots. Le président de la Cour suprême est fortement interpellé afin de redresser la décision de justice concernant la liquidation de la Société Énergie rurale durable (ERD-SARL), car cette société a été liquidée sans la présentation du bilan financier. À l’époque des faits, le président de la Cour d’appel de Bamako était Fatoma Théra, aujourd’hui président de la Cour suprême.

Concernant le titre foncier des cheminots, c’est un abus de pouvoir. Il y a lieu de situer les responsabilités de cette démolition et plus jamais ça. Force doit rester à la loi. On ne saurait se servir du pouvoir pour torpiller le droit.