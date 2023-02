Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose : Un budget en augmentation de 5,56% - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose : Un budget en augmentation de 5,56% Publié le lundi 27 fevrier 2023 | L’aube

Tweet

Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose(Crld) a tenu, la semaine dernière, la 21ème Session de son conseil d’administration. Au menu : L’examen et l’adoption du rapport d’activités de l’année 2022 et l’examen et adoption du budget 2023. Présidée par Hamadoun Dicko et en présence du directeur général du Crld, Pr Mounirou Baby, cette session a eu lieu en présence des membres du conseil d’administration.



Le bilan de l’exercice budgétaire 2022 du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est reluisant, en témoignent les taux de mobilisation des ressources et d’exécution des dépenses qui ont permis au Centre d’exécuter l’essentiel des activités inscrites dans son plan opérationnel.



Le directeur général du Crld, Pr Mounirou Baby a indiqué que le budget 2022 a été approuvé en recettes et en dépenses à la somme de 1 147 714 319 FCFA contre un montant de 1 087 287 186 FCFA en 2021 -(une augmentation de 5,56%), l ‘exécution des dépenses à hauteur de 99,58% des recettes mobilisées a permis entre autres: l’accès aux soins spécifiques des drépanocytaires à travers l’achat de médicaments, de vaccins et de consommables , la sensibilisation et la communication pour le changement de comportement favorable, la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, la formation initiale et continue des cadres du Centre et l’exécution des protocoles de recherche; la publication de 5 articles scientifiques dans des revues internationales et la participation des chercheurs aux rencontres scientifiques, la poursuite des activités de décentralisation de la prise en charge de la drépanocytose en milieu rural à travers les missions de supervision , la tenue de la 7ème édition du Diplôme Universitaire de drépanocytose, la poursuite des activités de décentralisation de la prise en charge de la drépanocytose en milieu rural.



Mais malgré ces bons résultats, le Pr Mounirou Baby a indiqué que le Crld fait face à des difficultés. « Malgré les résultats satisfaisants enregistrés au cours de l’exercice écoulé, le Centre reste confronté à certaines difficultés qui ont pour noms: la faible capacité d’accueil, l’insuffisance de paiement des forfaits par les malades, I ’insuffisance de financement des activités de lutte contre la drépanocytose, les difficultés de mobilisation des fonds alloués à la recherche, les ruptures de médicaments traceurs liées à l’absence de ligne spécifiquement dédiée aux produits médicaux sur le budget d’Etat, le nombre très limité de personnel de I’Etat,58% des agents émargeant sur les ressources propres et les fonds alloués par les partenaires. », a déclaré le Pr Baby.



Les perspectives du Crld pour I ’exercice 2023 sont entre autres: La pérennisation des acquis dans l’appui à un accès équitable à des soins de qualité pour tous les drépanocytaires notamment par une politique de diagnostic précoce et de communication; la poursuite des activités du réseau panafricain de recherche et de lutte contre la drépanocytose, le renforcement des capacités de formation et de recherche, la formation continue du personnel du Centre et celui des pays de la sous-région la participation à au moins 3 fora scientifiques nationaux ou internationaux



. Le président du conseil, Hamadoun Dicko a remercié les partenaires techniques et financiers du Centre, plus particulièrement la Fondation Pierre Fabre, le Gouvernement Princier de Monaco, la Fondation Orange Mali, le Rotary Club Bamako Kanu, Médecins Sans Frontières Mali, la Jeune Chambre Internationale pour leurs appuis constants au centre. Il a également remercié l’Association malienne de lutte contre la drépanocytose pour son accompagnement aux activités de plaidoyer et de sensibilisation des populations sur la maladie drépanocytaire.







MS