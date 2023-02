La pyramide du souvenir : Haut lieu de la mémoire du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La pyramide du souvenir : Haut lieu de la mémoire du Mali Publié le lundi 27 fevrier 2023 | L’Inter de Bamako

Tweet

Depuis un moment, la Pyramide du Souvenir de Bamako fait preuve de programmation d’activités planifiées avec professionnalisme en réactivant la mémoire nationale à travers des acteurs et témoins ayant contribué à l’édification de la nation malienne.



Edifiée en mémoire des Martyrs du 26 mars 1991 sous le régime du président Alpha Oumar Konaré, la Pyramide du Souvenir reste et restera ce haut lieu pour vivifier les souvenirs. Elle fut créée par le décret numéro 00-5888/P-RM du 23 novembre 2000. Depuis 2018, la structure sous la houlette de Madame Fadima Coulibaly est en cours d’innover en donnant un sens renouvelé à ses missions à travers ses activités de service public en offrant une programmation planifiée digne de ce nom.



Désormais, les Maliens peuvent se donner la chance de renforcer leur culture générale dans ses locaux à travers des débats et des expositions photographiques.



Le 27 décembre 2022, l’honneur revenait au footballeur malien au talent exceptionnel Salif Keïta dit Domingo autrement appelé «la Panthère Noire», premier Ballon d’or africain pour lui rendre hommage et le mettre en contact avec le public. Ce fut l’occasion pour un grand nombre de compatriotes de faire des témoignages. Une exposition photographique venait en appui à l’événement. Grande figure sportive, l’homme aura non seulement marqué son temps au-delà il a largement contribué au rayonnement du football à travers le monde par son talent. Voilà pourquoi aujourd’hui un stade fut baptisé en son nom dans la ville de Cergy en banlieue parisienne en vue de couronner sa carrière riche et florissante.



Cet évènement majeur était placé sous le haut patronage du ministre de l’Artisanat, de la Culture de l’Industrie hôtelière et du Tourisme Andogoly Guindo. Une pléiade de personnalités de tous bords a pris part à la manifestation. Avec une telle programmation qui pointe à l’horizon, les générations actuelles et futures pourraient renforcer leur connaissance sur les légendes du Mali. Les prochains épisodes risquent fort bien d’être tout à la fois savoureux. D’ores et déjà, on se demande à qui le prochain tour…



AES