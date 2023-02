Mali: N’importe qui possède un passeport diplomatique - abamako.com

Mali: N'importe qui possède un passeport diplomatique Publié le lundi 27 fevrier 2023 | L'Inter de Bamako

Le nettoyage doit continuer concernant le retrait de passeport diplomatique aux anciens ministres et autres personnalités du pays. Il y a lieu de voir du côté des religieux, des artistes, de certains chefs militaires et familles et du côté des anciens députés. Les passeports diplomatiques de quinze (15) personnalités dont des anciens ministres ont été annulés.

Dans une note rendue publique, le 22 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale présente ses compliments aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédités au Mali et à l’honneur de les informer de l’annulation des passeports diplomatiques de quinze (15) personnalités dont des anciens ministres du Mali. Parmi ces anciens ministres, on peut citer, entre autres: Doulaye Konaté, Harouna Niang, Mohamed Sida Dicko, Housseini Amion Guindo, Dionké Diarra, Makan Fily Dabo, Mohamed Salia Touré.

Le retrait doit s’élargir aux anciens députés pour les macarons. Ensuite, dresser un répertoire des logements administratifs occupés.