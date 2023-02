Saccages lors de la conférence de presse de la plateforme «APPEL DU 20 FÉVRIER»: Les organisateurs portent plainte contre Salif Diarra de l’AEEM et pointent du doigt la Forçat civile - abamako.com

Saccages lors de la conférence de presse de la plateforme «APPEL DU 20 FÉVRIER»: Les organisateurs portent plainte contre Salif Diarra de l'AEEM et pointent du doigt la Forçat civile Publié le lundi 27 fevrier 2023

L’«Appel du 20 Février pour sauver le Mali» qui regroupe des partis politiques et des Organisations de la Société Civile n’attend pas rester bras croisés suite au sabotage de leur Conférence du lundi 20 février dernier à la Maison de la presse. L’Organisation a annoncé, dans un communiqué, avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de la Commune II du District de Bamako.



Le sabotage de la Conférence de presse de la Plateforme Appel du 20 Février qui s’est soldé par

le saccage de la Maison de la presse prend une suite judiciaire. L’«Appel du 20 Février pour sauver le Mali» qui est le principal instigateur de la rencontre a dénoncé les faits auprès du Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de la Commune II du District de Bamako. Deux (02) personnes sont nommément indexées notamment Salif Diarra l’actuel Secrétaire Général du bureau de l’Association des Élèves et Étudiants du Mali (AEEM) de la Faculté du Droit Public (FDPU) qui serait, selon l’«Appel du 20 Février», soutenu par Aïché Baba Kéita de la Fédération des Organisations et Regroupements qui soutiennent les Actions de la

Transition (FORSAT-Civile) une Association proche des autorités de la Transition.



«Malgré le bruit strident des vuvuzelas, les organisateurs ignorèrent les envahisseurs, qui ont donc entrepris de se diriger vers le présidium. C’est ainsi que des militants les ont contenus en leur parlant et leur demandant de sortir. À la porte de la salle, ils ont jeté des chaises sur ceux qui les accompagnaient vers la sortie avant d’aller se renforcer et revenir casser, dans une violence inouïe, divers matériels et briser les vitres de la porte de la salle de Conférence y compris avec des projectiles.

Ils laissèrent derrière eux un spectacle désolant (vitres cassées, chaises et matériels de reportage brisés ou endom-