Remise de diplômes à la FEMAFOOT : 61 entraineurs de la licence C fédérale et C de la CAF gratifiés ! Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Le Sursaut

La Fédération malienne de football a procédé à son siège le jeudi 23 février 2023, à la remise de diplômes aux 61 récipiendaires de la licence ‘’C’’ de la CAF et de la licence ‘’C’’ fédérale.



Présidée par le président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), Mamoutou Touré Bavieux, en présence de son bureau exécutif, la cérémonie de remise de diplômes de la licence ‘’C’’ de la CAF et de la licence ‘’C’’ fédérale à des entraineurs qualifiés s’est tenue le jeudi 23 février 2023 au siège de la FEMAFOOT.



En effet, 61 entraineurs ont réussi leurs diplômes après un dur labeur pour pouvoir exercer leur fonction, dont 27 diplômés de la licence ‘’C’’ de la Confédération africaine de football (CAF) et 34 de la licence ‘’C’’ fédérale.



Faut-il rappeler que depuis 2014 certains entraineurs (27) avaient effectués un stage de licence ‘’C’’ de la CAF sans avoir leurs diplômes et afin de régulariser cette situation, ces entraineurs ont suivi un cours du 23 au 27 janvier 2023 à la Fédération malienne de football et les 34 autres entraineurs diplômés de la licence ‘’C’’ fédérale ont suivi leur cours du 10 au 25 octobre 2022. Et ensemble, ils ont réussi leurs diplômés respectifs le jeudi passé des mains du président de la FEMAFOOT et de son bureau exécutif.



Dans son intervention, le président Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’ dira que les diplômes réussis par les récipiendaires sont le fruit de leur dur labeur qu’ils en soient remerciés et espère que ça soit le début. Comme assurance, il dira que pour le développement du football malien, lui et son bureau exécutif répondront toujours présents, puisque c’est une obligation « nous formerons toujours les personnes qui méritent d’être formées en prenant toutes les charges » a confié le président Touré. Selon lui, recevant les premiers diplômes de la CAF, il souhaite et espère qu’ils soulèveront plus haut avec fierté le drapeau malien. D’après le président Touré, cette initiative sera continuelle mais demande aux entraineurs d’être en accord avec leur association, d’être soudés pour mener à bien leur travail, de ce fait la fédération aidera et accompagnera.



Pour sa part, le président des entraineurs du Mali, Issa Kolon dira qu’il avait arrêté la formation depuis 2014. Son association s’attelait à faire des séances de mises à niveau à la direction technique. Mais qu’après les démarches menées par la FEMAFOOT auprès de la CAF les premiers diplômes sont là malgré que l’on pouvait donner les diplômes fédérales car il ressort de la compétence de la FEMAFFOT. « On est très heureux et espère que ça sera continuel afin de former des nouveaux jeunes entraineurs pour qu’ils puissent hisser le drapeau malien plus haut » a affirmé le président de l’Association des entraineurs du Mali.



Quant à Lassana Fané, ancien aigle du Mali, maintenant entraineur, il dira qu’au début il y a eu pas mal de difficultés. «Etant ancien joueur on nous prenait de haut parce qu’on n’avait pas de diplôme ni de formation d’entraineur, Dieu merci notre souhait a été réalisé aujourd’hui » a déclaré Lassana Fané. De ses dires, c’est un début du commencement car il vise plus haut pour inscrire leurs noms dans les annales des entraineurs du football national et pourquoi pas international tout en prenant soin des diplômes obtenus.



Par Safiatou Coulibaly