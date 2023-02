Rentrée Radiophonique et Télévisuelle 2023 de l’ORTM (RRT) : De nouvelles grilles attrayantes et instructives! - abamako.com

Rentrée Radiophonique et Télévisuelle 2023 de l'ORTM (RRT) : De nouvelles grilles attrayantes et instructives! Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Le Sursaut

La soirée de la Rentrée Radiophonique et Télévisuelle de 2023 (RRT) de l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) s’est tenue vendredi dans la soirée au CICB. Pour cette année 2023, on peut dire que les téléspectateurs (Trices) et auditeurs (Trices) de la chaîne Nationale seront une fois de plus tenus en haleine avec l’intégration de nouvelles grilles de programme attrayantes, intéressantes et instructives.



C’est devenu une tradition. Chaque année, l’ORTM fait sa Rentrée Radiophonique et Télévisuelle (RRT) à travers l’organisation d’une soirée, retransmise en direct sur la Chaîne Nationale et sur ses différentes plateformes numériques. L’édition 2023 de cette RRT était placée sous le thème : « Rôle de la radio- télévision publique dans la construction d’un Mali nouveau ». Elle était placée sous la présidence du Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Me Harouna Mamadou Toureh, avec la présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa AG Attaher, de l’ex Ministre de la Communication, Me Mountaga Tall. En plus du Directeur Général de l’ORTM, Alhassane Baba Diombélé, du Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté, cette soirée a enregistré la présence de plusieurs acteurs de l’Information et de la Communication du pays.



Comme à l’accoutumée, cette rentrée est l’occasion de présenter aux téléspectateurs et auditeurs de la Chaîne Nationale les grandes lignes de ses grilles pour le nouvel an. Des grilles architecturées sur le divertissement et l’information ; les débats et les grands formats ; la sensibilisation et l’éveil de conscience…



Pour donner plus d’éclaircissement pour cette année, le DG de l’ORTM, Alassane Baba Diombélé a déclaré qu’outre les programmes habituels, les grilles de la Télé seront bouleversées pour y insérer de nouvelles émissions spécialement créées à cet effet. Ces nouvelles grilles, dit-il, tiennent compte de l’accompagnement des Autorités de la Transition dans la conduite des réformes politiques et institutionnelles. Egalement, des émissions d’information et de sensibilisation sont prévues. Qui permettront aux Maliens d’observer de près l’évolution du pays. En illustre le programme ‘’La Montée en puissance continue de nos FAMa’’ avec d’autres émissions déjà mises en œuvre dans ce sens qui seront renforcées. Aussi, l’accent est mis sur l’amélioration des contenus audiovisuels qui seront proposés au public.



Parlant toujours de nouveaux programmes, il a fait savoir qu’un temps élargi sera consacré aux régions dans le JT de 20H et un magazine spécial dénommé ‘’Echos des régions’’ à la télévision nationale. Aussi, l’Emission ‘’Jouvence’’ fera son grand retour. Comme autres bonnes nouvelles dévoilées par le DG de l’ORTM, il y’ a le redémarrage de la station régionale de Kidal après 10 ans d’interruption pour cause de crise politico-sécuritaire dans le pays.



Par ailleurs, la RRT a été occasion pour les téléspectateurs de connaître les coulisses et le travail abattu en amont par des Agents de Bozola surtout pour la retransmission en direct des grands événements. Un micro-trottoir national pour recueillir les critiques et contributions pour l’amélioration des contenus. En plus de la remise des attestations de reconnaissance à des fidèles des chaines ORTM, aux partenaires exemplaires, il a été aussi présenté au grand public les Directeurs régionaux de l’ORTM.



Sans doute, avec le DG Diombélé et ses hommes, la chaîne nationale est en train d’afficher un nouveau visage au grand bonheur des Maliens.



Par Mariam Sissoko