Moussa Mara : ''ne prenons pas part aux conflits géopolitiques éloignés de nos préoccupations'' Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Le challenger

L’ancien Premier ministre, Moussa Mara a réagi sur le vote de la Résolution des Nations unies demandant le retrait des forces russes d’Ukraine. «Le Mali a voté contre avec un groupe de 6 autres pays sur 180 votants. A l’exception de l’Erythrée, aucun pays africain n’a voté comme le Mali, aucun en Afrique de l’Ouest, même pas nos amis du Burkina Faso et de la Guinée ! Faisons attention à ne pas nous isoler dans la Région, en Afrique et dans le concert des Nations! Ne prenons pas part aux conflits géopolitiques éloignés de nos préoccupations. Abstenons-nous, comme la plupart des pays africains, quand on ne peut faire autrement !»



Cette sortie de l’homme de Kidal 2014 lui a certes valu des corbeilles de roses de ceux qui pensent comme lui sur le sujet, mais aussi des vertes et des pas mûres du côté de ceux qui ont jugé utile de lui rappeler que le Mali a tout simplement manifesté sa reconnaissance envers un pays qui lui a évité d’être condamné devant la même instance.