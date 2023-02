Attaque de Kani Bonzon : L’appel du gouverneur de Bandiagara - abamako.com

Attaque de Kani Bonzon : L'appel du gouverneur de Bandiagara Publié le lundi 27 fevrier 2023

Le village de Kani Bonzon dans la région de Bandiagara a été attaqué dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 février 2023 par des groupes armés non identifiés. Un bilan non officiel fait état de 13 morts, des blessés, des greniers brûlés, des maisons calcinées, des animaux brûlés et des magasins saccagés.



Le gouverneur de la région de Bandiagara, Sidi Mohamed El Béchir, s’est rendu sur les lieux à 2 heures du matin pour constater les dégâts. Il a participé à la prière mortuaire sur les victimes avant de rendre visite aux blessés.



Selon Sidi Mohamed El Béchir, dont les propos ont été rapportés par des médias, «cette attaque barbare, cruelle et inhumaine a été commise par des individus sans foi ni loi. On ne peut pas associer le nom de Dieu et tuer des populations sans armes, innocentes jusqu’à tuer l’imam. Ça n’est de trop». Il a lancé un appel aux populations de Kani Bonzon et de la région de Bandiagara à «ne pas céder à la provocation de ces individus qui ne cherchent qu’à détruire la paix.»



Dans son communiqué hebdomadaire, l’Etat-major général des Armées a souligné que des efforts seront mis sur la recherche de renseignements visant à débusquer les assaillants et leurs complices.



Aéroport de Bamako : 5000 fausses vignettes saisies !



Le vendredi 25 février 2023, le Bureau de la Douane de l’Aéroport international Président Modibo Kéita de Bamako-Sénou a saisi 5000 vignettes d’un montant total de 779. 020. 000 FCFA. Elles étaient destinées aux engins lourds.



Selon Ali 24, «ces faux documents fiscaux sont soigneusement dissimulés dans des emballages pour éviter d’éveiller le soupçon des douaniers. L’inspecteur des douanes Dofini Koné et ses hommes ont fait preuve d’un grand professionnalisme pour déjouer le piège des faussaires de l’économie malienne qui voulaient introduire ces fausses vignettes sur le marché. Trois suspects ont été arrêtés par la Police de l’Aéroport pour les besoins de l’enquête».



Le Directeur général des Douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, a félicité toute l’équipe pour ce joli coup de filet. Par la même occasion, le gabelou en chef invite les agents des douanes à continuer à faire échec aux tentatives d’infiltrations frauduleuses voire criminelles sur le territoire. Cette saisie intervient quelques jours après une autre opérée à Hérémakono, à la frontière Mali-Burkina Faso suite à la découverte d’un important lot de vignettes pour automobiles.



Rassemblées par la Rédaction