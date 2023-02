Pour un Mali en paix : Claude David Convisser propose des options - abamako.com

Pour un Mali en paix : Claude David Convisser propose des options Publié le lundi 27 fevrier 2023

Claude David Convisser, avocat et homme d’affaire américain, résidant au Mali, a aminé une conférence de presse, lors de laquelle il s’est prononcé sur l’examen des options politiques pour l’avenir du Nord du Mali pour la paix.



Devant les Hommes de medias, Claude David s’adresse à trois publics : le gouvernement et le gentil peuple du Mali, les Mouvements d’Azawad (CMA), quel que soit leur nouveau nom et à Iyad Ag Ghaly de Jama’a Nirar ul – Islam wa al – Muslimin ‘ (INIM).



« Nous avons tous entendu parler de l’initiative inspirée par un homme qui a marché de Bamako à Ouagadougou dans le but de confédérer le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Vous vous souvenez peut-être que j’ai renouvelé l’idée de l’Afrique Unie dans mon Mémorandum de 43 pages du 28 septembre 2021. J’ai appelé à la création d’une Afrique Unie comprenant un Azawad administrativement indépendant du Mali comme moyen de mettre fin au terrorisme et à la guerre qui sévissent dans le sahel. J’ai remis ce mémo à environ 25 ministres au Mali, au Burkina, au Ghana, aux Etats-Unis et en France », a-t-il rappelé. Il dit avoir distribué des copies complètes aux journalistes lors d’une conférence de presse à Bamako en juin 2022, et avant cela, à des dizaines de journalistes à Ouagadougou, Accra et Tamale, au nord du Ghana.



« Je ne suis pas favorable à une confédération de pays africains parce qu’une telle structure est basée sur des frontières arbitraires et indéfendables imposées par les puissances coloniales européennes, il y a 137 ans pour diviser les peuples africains les uns des autres. Tous les Africains que j’ai rencontrés ont le désir de l’unité », a fait savoir, Claude David. Comparons avec l’histoire d’autres grands pays que le monde accepte aujourd’hui comme unifiés, d’abord les Etats Unis, puis l’Inde, Italie, Allemagne, le Japon et la Chine.



Claude David se pose la question, à savoir : qui est à l’origine de cet élan soudain vers la confédération ? Il répond, l’industrie pétrolière qui cherche à accéder rapidement aux ressources du nord trouverait plus pratique d’interagir avec une confédération faible, plutôt qu’avec l’Afrique Unie forte qu’il a proposée. Explique-t-il, il leur est plus facile de s’emparer des fonctionnaires locaux en les corrompant. C’est ainsi qu’ils ont corrompu le Nigeria dans le temps. Pour lui, c’est ce qui se passe actuellement dans l’est du Congo, après que ce pays ait adopté un gouvernement décentralisé il y a quelques années. Prions pour que ce ne soit pas l’avenir du Mali.



Toujours dans sa dynamique, il dit : la CMA a annoncé qu’elle entamera demain une opération militaire visant à débarrasser les zones rurales du nord du Mali des éléments qui ne lui sont pas fidèles et à surveiller les troubles. Quelle que soit la manière dont elle décrit cette campagne, la CMA exerce une indépendance de fait vis-à-vis des forces militaires maliennes. Comme l’a souligné Moussa Diakité dans les pages de l’Indépendant, puisque l’Algérie n’a pas condamné la nomination par la CMA de chefs militaires dévoués à l’indépendance politique de l’Azawad, nous devons supposer que les activités et l’agenda de la CMA sont approuvés par l’Algérie.



Lors de cette conférence de presse, il s’est adressé a Iyad Ag Ghaly. Il pose la question, à savoir : Pourquoi la confédération du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée a-t-elle soudainement fait irruption dans l’actualité ? En réponse, selon lui, à cause de son appel vidéo, à rencontrer lyad publié en ligne le 29 janvier 2023. Il propose à nouveau que le moyen de résoudre l’impasse politique du nord du Mali est de donner à l’Azawad son indépendance, mais seulement si l’Azawad est soumis à une Afrique Unie et à son autorité centrale forte. Pour lui, cette proposition dépend d’abord d’un accord de paix, puis d’une alliance Afrique Unie et à son autorité centrale forte. Qu’elle dépend d’abord d’un accord de paix, puis d’une alliance militaire pour vaincre l’Etat islamique (DAESH).



A ses dires, il semble que lyad rassemble de nouvelles forces et du matériel pour affronter DASH dans la zone des trois frontières. « Même si les nouvelles sont correctes, un de vos émirs s’est opposé à ce que vous détourniez certains de ses camions dans ce but », a-t-il dit.



« Pour gagner votre guerre, je vous prie d’abord d’offrir la paix aux Songhai, aux Peulhs, aux Dogon et à tous les autres peuples du Mali. Ensuite, après que le gouvernement malien et les autres gouvernements de la région auront accepté de faire la paix avec vous », a-t-il proposé comme conseil à Iyad.



Bintou Coulibaly