Festival International du Wassulu FIWA : la 6ème édition se tiendra du 03 au 05 Mars 2023 à Yanfolila

Publié le lundi 27 fevrier 2023

© aBamako.com par MS

Festival International du Wassulu FIWA : la 6ème édition se tiendra du 03 au 05 Mars 2023 à Yanfolila

La diva du Wassulu, Oumou Sangaré, était face aux hommes des médias ce lundi 27 février 2023, à son hôtel, pour annoncer le lancement officiel de la 6ème édition du Festival International du Wassulu 2023. L'artiste de renommée internationale était en compagnie de la marraine de cette édition Mme Fatoumata Mint Barka, présidente de l'Association Solidarité Femmes D'ici et D'ailleurs ASFIA. Le thème de cette année est "e Mali dans toute sa diversité".



Selon les organisateurs, plus de 410 000 festivaliers sont attendus cette année pour la 6ème édition, avec au programme des concerts géants (prestations d'artistes internationaux et nationaux) des foires expositions, des visites touristiques et des jrojections. ''

L'objectif de ce FIWA 2023 est de créer une activité économique dans la région et de vulgariser la culture du Wassulu aux niveaux national et international. Il vise également à développer la vie locale du Wassulu à travers la création d'activités et d'emplois dans les secteurs de l'industrie du spectacle, de la communication et du tourisme, de faire découvrir le Wassulu au grand public malien à travers le FIWA, de développer son potentiel touristique, d'œuvrer pour la cohésion nationale, la paix et la réconciliation des communautés et de combattre les extrémismes, la manipulation des esprits et le djihadisme en amenant la culture dans une région excentrée.



Avant d'appeler la population à participer à édition 2023, la diva Oumou Sangaré a indiqué que ce FIWA 2023 sera dédié à l'artiste Ali Farka Touré qui, selon elle, a contribué au rayonnement du Mali dans le monde.



Il faut noter que ce festival a été initié par la STAR Internationale Oumou Sangaré sur demande de la jeunesse de Yanfolila, afin de les aider à développer le Wassulu.



M.S