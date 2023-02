Attaque terroriste contre le village de Kani Bonzon : les assaillants se servent de la religion comme alibi selon le Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen - abamako.com

News Société Article Société Attaque terroriste contre le village de Kani Bonzon : les assaillants se servent de la religion comme alibi selon le Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen Publié le lundi 27 fevrier 2023 | aBamako.com

Le Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen a vu en l’attaque terroriste survenue le 24 février dernier au village de Kani Bonzon, cercle de Bankass, région de Bandiagara, un mépris de la religion. « L’assassinat de l’imam du village prouve à suffisance que les assaillants se servent de la religion comme alibi. » a indiqué ce lundi le Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen par le canal d’un communiqué signé du président Seydou Mamadou Coulibaly.



« L’assassinat de l’imam du village prouve à suffisance que les assaillants se servent de la religion comme alibi. L’islam est au contraire une religion de paix et de tolérance. » précise le communiqué selon lequel ces circonstances douloureuses rappellent sans cesse que le pays est engagé dans un conflit majeur contre les groupes armés terroristes. « Nous devons restés unis et soudés face aux enjeux sécuritaires.» a ajouté le message à la suite duquel le Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen réitère son soutien aux efforts des forces de défense et de sécurité dans l’accomplissement de leurs missions quotidiennes de protection des citoyens.



« Nous saluons les efforts déployés par les autorités nationales et locales. Aux familles éprouvées, nous présentons nos sincères condoléances et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Le Mouvement Benkan, le Pacte Citoyen continuera à se tenir auprès des populations face aux différents enjeux, pour la paix durable au Mali. » a écrit le président Seydou Mamadou Coulibaly.



