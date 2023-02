Six mois après le départ forces Françaises de Gao : D’anciens travailleurs de Barkhane sont toujours au chômage - abamako.com

Six mois après le départ forces Françaises de Gao : D'anciens travailleurs de Barkhane sont toujours au chômage Publié le mardi 28 fevrier 2023 | Notre Printemps

– LES DEMANDES À L’ENDROIT DU PREMIER MINISTRE RESTÉES SANS RÉPONSE

C’est précisément le 15 Aout 2022 que les derniers soldats de la force Barkhane ont quitté le Mali en rétrocédant leur dernière base , celle de Gao, aux Forces armées maliennes. Six mois après ce retrait effectué sur fond de crise diplomatique et politique entre France et le Mali, des personnes ayant été employées par cette force dans la Ville de Gao interpellent le chef du Gouvernement sur leur état