Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

Le Coordinateur de la Commission de finalisation du projet de Constitution de la République du Mali, Fousseyni SAMAKÉ était sur le plateau d'un confrère pour expliquer les amendements et les modifications apportées à l'avant-projet de constitution remis ce lundi 27 février 2023 au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.



Selon ses révélations, la nouvelle constitution devait comporter 191 article, er l'article 31 qui traite des langues est désormais ainsi libellé : '' les langues nationales sont les langues officielles du Mali, une loi organique détermine leur mode d'emploi d'emploi . Le français est la langue de travail et l'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail''.



Sur la laïcité de l'État, le Coordinateur affirme que la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances, elle a pour objectif de promouvoir et de conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance le dialogue et la compréhension mutuelle, l'État garantit le respect de tous les religions et les croyances, la liberté de conscience et le libre respect des cultes dans le cadre de la loi.



Aussi, le Haut conseil de la nation change de nom et devient le Sénat dans lequel les Maliens de l'extérieur auront une représentation.



Il faut indiquer que le projet de la nouvelle constitution remis passe de 191 articles contre 195 pour l’avant-projet.



