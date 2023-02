52è session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme: le Ministre DIOP prend part à Genève du 27 février au 03 mars 2023 - abamako.com

Publié le mardi 28 fevrier 2023

© Autre presse par DR

52è session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme: le Ministre DIOP prend part à Genève du 27 février au 03 mars 2023

Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, prend part du 27 février au 03 mars 2023, à Genève, au segment de haut niveau de la 52ème session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme.



Ce Conseil des droits de l’Homme est un organe du système des Nations unies dont la mission est d’assurer la promotion et la protection des droits de l’Homme dans le monde. Les sessions du Conseil servent de cadre pour faire le suivi de la mise en œuvre des obligations des Etats membres en matière de droits de l’Homme, avec la participation de l’ensemble des acteurs concernés.



A cet égard, la participation de la délégation malienne au segment de haut niveau, ainsi qu’à celui consacré au dialogue interactif avec l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’Homme, permettra, tout en renouvelant l’engagement du Gouvernement malien à promouvoir et protéger les droits de l’Homme sur toute l’étendue du territoire national, de mettre en exergue les efforts importants déployés ou en cours pour la sécurisation et la protection des populations et de leurs biens, dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire.



Aussi, compte tenu de la tentative d’instrumentalisation et de politisation des droits de l’Homme par certains acteurs nationaux et internationaux, ce cadre d’échanges de haut niveau est une tribune bien à propos pour porter le message du Gouvernement en vue de déconstruire les allégations non fondées sur la question des droits de l’Homme au Mali.



Pendant son séjour, plusieurs activités importantes sont inscrites dans l’agenda du Ministre DIOP, notamment, sa rencontre avec le Haut-commissaire aux droits de l’Homme, ses échanges avec le groupe des Ambassadeurs africains à Genève, et son intervention au segment de haut niveau du Conseil des droits de l’Homme.