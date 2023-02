Racisme en Tunisie : le Ministre des Maliens de l’extérieur invite ses compatriotes à adopter des attitudes indispensables à leur sécurité - abamako.com

Racisme en Tunisie : le Ministre des Maliens de l'extérieur invite ses compatriotes à adopter des attitudes indispensables à leur sécurité
Publié le mardi 28 fevrier 2023

Le Ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine a publié un communiqué sur Twitter ce mardi 28 février 2023, dans lequel il a abordé la question de la sécurité des ressortissants Maliens vivant en Tunisie.



Dans ce communiqué, le Ministre rassure l’opinion nationale en expliquant que le gouvernement malien a pris des dispositions pour renforcer la protection et l’assistance des ressortissants maliens en Tunisie, en collaboration avec l’ambassade du Mali à Tunis et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).



Cependant, le Ministre a également appelé les Maliens vivant en Tunisie à redoubler de vigilance et à adopter des attitudes indispensables à leur sécurité, face à la situation actuelle de racisme dans le pays.



Le Ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine qui dit suivre attentivement l’évolution de la situation de ses ressortissants en Tunisie s’est engagé à communiquer régulièrement.





