Coupe de la Confédération : Le Réal grille un 2è joker - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe de la Confédération : Le Réal grille un 2è joker Publié le mardi 28 fevrier 2023 | L’Essor

© Autre presse par DR

Coupe de la Confédération : Le Réal grille un 2è joker

Tweet

Après le 1-1 de la deuxième journée contre l’US Monastir, les Scorpions ont encore lâché deux points à domicile, en concédant un nouveau nul 1-1, dimanche face aux Tanzaniens des Young Africans



Chaka Sidibé (balle au pied) et les Réalistes ont trois matches pour créer l’exploit



Le Réal peut-il encore se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération ? Arithmétiquement oui, puisqu’il reste trois journées de compétition et 9 points à prendre pour les hommes du technicien Nouhoum Diané. Mais le problème, c’est que les Scorpions n’ont plus qu’un match à disputer à domicile et doivent aller chercher 6 points à l’extérieur. Le représentant malien a-t-il les moyens de réaliser un tel exploit ?

C’est difficile de répondre par l’affirmative, surtout après le visage montré par le capitaine Mohamed Camara et ses coéquipiers, dimanche au stade du 26 Mars, contre les Tanzaniens des Young Africans qu’ils affrontaient au compte de la troisième et dernière journée de la phase aller. Après le nul 1-1 lors de sa première sortie à domicile contre les Tunisiens de l’US Monastir (2è journée), on attendait une réaction des Réalistes à l’occasion de cette troisième journée.



Malheureusement, l’équipe n’a pu faire qu’un nul 1-1 (buts de Fiston Kalala Mayele à la 60è min, égalisation d’Émile Koné dans les arrêts de jeu) compromettant du coup ses chances de qualification pour les quarts de finale. Cela est d’autant plus vrai qu’après trois journées de débats, les Scorpions sont bon dernier du groupe avec seulement 2 points, contre 7 pour le leader, l’US Monastir qui est allée s’imposer 2-0 à Lubumbashi face au TP Mazembe.

À la 2è place, on retrouve les Young Africans de Tanzanie (4 points) que le Réal retrouvera lors de la prochaine journée pour le deuxième acte, alors que le TP Mazembe complète le podium avec 3 unités. Dimanche au stade du 26 Mars, le scénario aurait pu être pire pour les hommes de Nouhoum Diané qui ont été menés au tableau d’affichage jusque dans les arrêts de jeu, avant que le défenseur Émile Koné ne libère les siens, en égalisant d’une tête rageuse (90è min+1).

Cette égalisation inespérée est intervenue au moment où certains supporters avaient commencé à quitter les gradins, convaincus que les carottes étaient cuites pour leurs couleurs. Sur le plan comptable, le point obtenu contre les Young Africans permet à l’équipe de Djicoroni-Para de continuer d’y croire, mais pour se qualifier, les hommes de Nouhoum Diané doivent gagner les trois matches restants, dont les deux déplacements en Tanzanie et en Tunisie.

L’opération «9 points» commencera pour les Réalistes le mercredi 8 mars avec le déplacement en Tanzanie pour affronter les Young Africans, une rencontre qui sera suivie de la réception du TP Mazembe, le 19 mars au stade du 26 Mars. Ensuite, les hommes du technicien Nouhoum Diané boucleront la boucle le 2 avril avec un nouveau déplacement à l’extérieur sur le terrain de l’US Monastir. Point besoin de dire que le représentant malien est déjà sous pression et risque de connaître le même sort qu’en 2014, c’est-à-dire une élimination dès la phase initiale. Mais nous n’en sommes pas encore là et l’entraîneur réaliste veut encore y croire.

«Je suis très déçu du résultat d’aujourd’hui (dimanche dlr). Nous voulions les trois points à tout prix, malheureusement l’équipe adverse est apparue plus en jambe et surtout agressive dans le jeu. C’est vraiment dommage», a déclaré Nouhoum Diané en conférence de presse d’après-match. «Après trois journées de compétition, nous sommes derniers du classement avec seulement 2 points, mais ce n’est pas fini. Il nous reste 3 matches à disputer dont 2 à l’extérieur. Je comprends la frustration des supporters mais ce que je voudrai leur dire, c’est que les équipes de notre poule ont plus de moyens que nous. Je me bats avec les moyens du bord et j’interpelle les dirigeants du club», a martelé le technicien qui évoque également «un problème d’effectif».



Malgré le nul arraché par ses joueurs, l’entraîneur des Young Africans a également exprimé des regrets et attend une réaction de son équipe dès la prochaine journée. «Notre objectif était la victoire pour mieux aborder la phase retour. Malheureusement, on a laissé échapper les 3 points dans les arrêts de jeu, en concédant le but égalisateur. C’est frustrant et les joueurs savent que ce partage des points ne nous arrange pas», a confié Nabi Mohamed Nasreddine. «Néanmoins, a ajouté le technicien, nous ne sommes pas abattus et nous allons tout faire pour atteindre le prochain tour». Lors de la prochaine journée, les Young Africans recevront le Réal en Tanzanie.







Dimanche 26 février au stade du 26 Mars

Réal-Young Africans : 1-1

Buts d’Émile Koné (90è min+1) pour le Réal; Fiston Kalala Mayele (60è min) pour Young Africans.

Arbitrage du Botswanais, Joshua Bondo, assisté de ses compatriotes Mogomotsi Morakile et Kitso Sibanda.



Réal : Germain Berthé, Boubacar Traoré, Mohamed Camara (cap), Émile Koné, Makan Samabali, Cheickna Diakité (Ismaël Bamba, 90+2è min), Ousmane Kamissoko (Moussa Koné, 51è min), Ibourahima Sidibé (Mady Dembélé, 90+4), Souleymane Coulibaly, Moussa Coulibaly, Cheick Keïta (Chaka Sidibé, 52è min).

Entraîneur : Nouhoum Diané.



Young Africans : Djigui Diarra, Bakari Nondo Mwamnyeto (cap), Yannick Bangala Litombo, Dickson Nickson Job, Khalid Aucho (Stéphane Aziz Ki, 40è min), Fiston Kalala Mayele, Jesus Moloko Ducapel (Zawadi Mauya, 86è min), Lomalissa Mutambala, Wadol Djuma Shabani (Faridi Mussa Shah, 86è min), Kennedy Musonda (Tuisila Kisinda, 57è min), Mudathiri Yahya Abasi.



Entraîneur : Nabi Mohamed Nasreddine.



Djeneba BAGAYOGO