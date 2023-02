Suspension du championnat national 2023 de Ligue 1 de football du Mali : Quand les autorités manquent de vision, de réflexe et d’anticipation - abamako.com

Suspension du championnat national 2023 de Ligue 1 de football du Mali : Quand les autorités manquent de vision, de réflexe et d'anticipation Publié le mardi 28 fevrier 2023 | Le Républicain

Pour la deuxième fois d’affilée, en une année un coup d’arrêt vient d’être donné au championnat national de ligue 1 de football, saison 2022-2023, au Mali.



Après l’arrêt du championnat national lors du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022) Algérie 2022, les Maliens, notamment le public sportif, ont appris la semaine dernière, la suspension du championnat national de ligue 1 de football. Cette suspension a pour cause, la rénovation des aires de jeu des stades Mamadou Konaté et Modibo Kéita qui accueillent l’essentiel des rencontres du championnat de ligue 1 de football. La période d’arrêt s’étendra, selon la lettre circulaire adressée par le secrétaire général adjoint de la Fédération Malienne de Football (FAMAFOOT), Ibrahim Bathily, aux secrétaires généraux des clubs et des ligues concernés, jusqu’à l’ouverture des stades.



Un coup dur pour le football malien, notamment pour les joueurs qui risquent de perdre du rythme, de la concentration, de la motivation durant cette période. Que dire de joueurs de notre représentant en Coupe de la Confédération Afrique de Football (CAF), notamment ceux de l’AS Réal de Bamako ?



Au delà de cette suspension, que peut on retenir ? A notre avis, c’est le manque de vision, d’anticipation, de bon réflexe de nos autorités sportives, notamment le département en charge du sport et de la Fédération Malienne de football. Suspendre un championnat est bon pour rénover des terrains défectueux, mettre les pelouses en bon état pour mettre les joueurs à l’abri des blessures et autres. Mais fallait-il le faire en cette période, au moment où le championnat bat son plein, à peine repris après son arrêt lors de la CHAN 2022. Non !



N’avons-nous pas dit que c’est le championnat national de ligue 1 de football, donc jouable partout au Mali ? Pourquoi alors arrêter le championnat parce que deux terrains sont en rénovation ? N’avons-nous pas d’autres terrains de football au niveau de certains clubs de Bamako qui pourraient être négociés par la FEMAFOOT? N’avons-nous pas de stades de football construits à Kayes, à Ségou, à Sikasso, à Mopti sur lesquels se sont joués des rencontres de la Can 2022 ? Ne fallait-il pas anticiper, être visionnaire, avoir le réflexe d’un bon dirigeant, pour délocaliser les rencontres du championnat dans certains de ces stades ? A quoi servent ces stades donc? Des lieux de spectacles?



A rappeler que cette suspension du championnat intervient au moment où les équipes n’ont disputé en tout et pour tout que onze matches ou journées. Le délai d’un mois qui se dit pour l’ouverture des stades sera-t-il respecté ? A ce rythme, l’ouverture de la saison à temps va-t-il échapper à l’hivernage ? En somme, on peut craindre pour la suite des évènements. Pour rappel, c’est le Djoliba AC qui est tête du classement avec 23 points, devant le Réal 21 points, avec un match de moins, et l’US Bougouni 18 points.



Hadama. FOFANA



———————



Brèves sportives



Septième Congrès de l’AIPS-Afrique 2023 à Dakar



Oumar Baba Traoré élu vice-président



Le Congrès 2023 de l’Association Internationale de la Presse Sportive en Afrique (AIPS Afrique) s’est tenu à Dakar en fin de semaine dernière (du 23 au 25 février 2023). Au terme des travaux pour l’élection du nouveau président de l’instance, le sénégalais, Abdoulaye Thiam, a été élu président par les délégués. Notre compatriote, non moins président de l’Association des Journalistes sportifs du Mali (AJSM), Oumar Baba Traoré, a été élu comme vice-président dans le comité exécutif. OBT était accompagné de Alou Badra Haïdara, vice-président de l’AJSM et deuxième délégué malien à cette rencontre.



A rappeler que l’AIPS est l’organe de haut niveau représentant les médias sportifs internationaux, avec plus de 9 500 membres à travers le monde. L’AIPS a été créée en 1992 à Paris. Son objectif est de renforcer la coopération entre ses associations membres pour la défense du sport et les intérêts professionnels des membres ; de renforcer l’amitié, la solidarité et les intérêts communs des journalistes sportifs de tous les pays et d’assurer les meilleures conditions de travail possible aux membres.



————————-



Kayes : Assemblée générale élective du District de football



Cheick Oumar Diarra réélu président



Le samedi 25 février 2023, a eu lieu à Kayes, première région du Mali, l’Assemblée générale élective du District de football de Kayes, au Stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Selon nos informations, au terme des travaux, Cheick Oumar Diarra dit (COD) a été réélu président du District de football de Kayes pour un mandat de 4 ans. Selon les mêmes informations, il dirige un bureau de 19 membres.



———————–



Assemblée générale de l’AJRESMA



Sékou Koné de la Radio Kledu élu



Le vendredi 24 février 2023, a eu lieu au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ, les travaux de l’assemblée générale Exécutif de l’Association des Jeunes reporters sportifs du Mali (AJRESMA). C’était en présence de plusieurs personnalités dont l’invité d’honneur, Ichacka Souleymane Diarra. Ce dernier a salué le président sortant d’abord pour avoir bien organisé l’assemblée et s’être retiré la tête haute. « Je félicite le président sortant, Soumana Touré de l’AJRESMA pour ce congrès apaisé. J’espère que toutes les AG et tous les congrès qui se feront au Mali dans le cadre du sport en général, vont se tenir dans une bonne ambiance comme la votre. Je félicite Sékou Koné pour sa brillante élection. Et le dit qu’il a un poids désormais sur la tête, parce que quand tu remplaces des gens qui ont fait du bon boulot, tu es obligé de rehausser le niveau et de mettre cette association à hauteur de souhait. Je suis venu parce que je sais que vous êtes des jeunes reporters journalistes et qu’il y a une certaine entente entre vous. Je suis venu parce que vous avez montré aussi le bon aux dirigeants sportifs en étant un et un et sous le contrôle de vos aînés. Je vous remercie pour cet honneur », a déclaré Ichacka Diarra.



Sékou Koné a félicité les jeunes reporters sportifs qui ont porté leur confiance en lui. Il a promis de s’investir, de tout mettre en œuvre pour poursuivre l’œuvre de l’équipe sortante pour redorer plus l’image de l’AJRESMA. Pour ce faire, il a invité les uns et les autres au rassemblement entre les militants de l’AJRESMA, étendre le travail en mettant en place des bureaux dans les régions, des formations pour rehausser le niveau des jeunes reporters sportifs, sur les lois des jeux dans toutes les disciplines.



Hadama B. FOFANA