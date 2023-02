Coupe de la Confédération : Le Réal de Bamako n’y arrive pas - abamako.com

Coupe de la Confédération : Le Réal de Bamako n'y arrive pas Publié le mardi 28 fevrier 2023

Le Réal de Bamako a-t-il dit adieu à une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération ? La question mérite d’être posée après le match nul du Réal contre Young Africans (1-1). Battus lors de la première journée à Lubumbashi par le TP Mazembe (3-1) et tenu en échec (1-1) lors de la deuxième journée, les Scorpions devaient gagner hier au stade du 26 Mars contre l’équipe tanzanienne pour se relancer dans la compétition. Mais c’est raté. Le représentant malien a évité le pire faisait un nouveau match nul contre les Tanzaniens.



Après une première période sans but, l’international congolais Fiston Kalala Mayele a ouvert le score en faveur des Young Africans à la 60è minute. Alors que les Tanzaniens pensaient empocher trois points précieux, le défenseur central Emile Koné égalise pour le Réal de Bamako dans le temps additionnel (90è min +1).



A Lubumbashi, dans l’autre match de la poule D, le TP Mazembe est tombé de haut lorsqu’il s’est incliné sur ses terres 2-0 face à l’US Monastir. L’attaquant malien Boubacar Traoré ouvre la marque pour les Tunisiens juste après la pause (51è min) alors que Zyed Aloui double la marque à la 90è minute.



Les Tunisiens de Monastir prennent la tête du groupe avec 7 points alors que Young Africans occupe le deuxième rang avec 4 points devant le TP Mazembe (3 points) et le Réal de Bamako (2 points) se classe 4è.



Mathématiquement les Scorpions restent dans la course, mais il est très difficile de parier sur l’équipe de Djicoroni-Para qui affiche un niveau moyen dans la compétition. Pour espérer se qualifier pour les quarts de finale, l’équipe de Nouhoum Diané doit gagner les trois prochains matches. La mission semble impossible surtout que les Réalistes vont disputer deux matches à l’extérieur contre Young Africans, le 8 mars en Tanzanie et l’US Monastir, 1er avril en Tunisie. Entre-temps, les Scorpions recevront le TP Mazembe, le 19 mars au stade du 26 Mars.



Le FC St Eloi Lupopo de notre compatriote Mohamed Magassouba a glané ses trois premiers points en phase de poules après sa victoire (1-0) face aux Libyens d’Al Akhdar.



Dans un match délocalisé à Ndola dans la capitale zambienne, l’unique but de la partie a été inscrit par Emmanuel Bola Lobota dans les arrêts de jeu de la première période (45è min +2). Avec 4 points, le FC Saint Éloi Lupopo sort de la zone rouge du groupe A après deux défaites consécutives face aux Gallants d’Afrique du Sud et les algériens de l’USMA.



Ousmane CAMARA