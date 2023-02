Annulation des Passeports Diplomatiques : L’Etat met fin à la récréation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Annulation des Passeports Diplomatiques : L’Etat met fin à la récréation Publié le mardi 28 fevrier 2023 | Le témoin

Tweet

Une décision du département des affaires étrangères a été rendue publique, dans ce sens, la semaine dernière. Des anciens ministres et des leaders au devant de l’opposition sont visés par cette ”punition” qui reste normale et légale.



Les arguments ne font pas défaut d’autant que les intéressés ne sont plus en activité ou en fonction qui leur donne droit au précieux document. La mesure concerne par ailleurs une quinzaine de passeports diplomatiques dont l’annulation a été officialisée par la tutelle à travers une note adressée aux missions diplomatiques et consulaires au Mali.



Sur la liste figurent le nom du président du parti ACRT, Issa Kaou N’Djim, ancien du Conseil National de Transition en disgrâce et radicalement opposé aux autorités de Transition, du président du parti CODEM Housseini Amion Guindo qui fut victime d’une tentative d’enlèvement l’an dernier pour sa ligne politique. Ancien ministre sous le régime déchu d’IBK, il partage le même sort qu’une autre ancienne ministre, en l’occurrence Kadiatou Konaré. Fille de l’ancien président Alpha Oumar Konaré, elle siégeait au sein du premier gouvernement de la Transition en tant ministre de la Culture et promouvait le made in MALI.



Cette décision des autorités intervient dans un contexte de violence par Issa Kaou Djim et Housseini Amion Guindo et compagnons lors d’une conférence ayant dégénéré à la Maison de la Presse et qui : annonçaient un vaste mouvement politique pour contraindre les autorités de la Transition à respecter le chronogramme de retour à l’ordre constitutionnel.



Il s’agit d’un nouveau front différent du Cadre des partis politiques où les deux politiciens brillent depuis peu par leurs diatribes à l’encontre du pouvoir. Tandis qu’Issa Kaou N’Djim n’a de cesse de déclarer ouvertement que le Président Assimi Goïta doit « quitter » le pouvoir, POULO de son côté s’oppose au processus référendaire en cours et décrie le manque de sincérité du Cadre qu’il vient de quitter Arles et bagages pour le nouveau front.



À noter que cette annulation de passeports est prévue par le Décret N°2020-0338/P-RM du 6 août 2020 relatif à la délivrance du passeport diplomatique et du passeport de service en République du Mali, lequel décret, en son article 13 dispose que les : «Les détenteurs de passeport diplomatiques ou de passeport de service ayant cessé la fonction pour laquelle ils ont bénéficié de ce document doivent le restituer à l’autorité de délivrance, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’autorité administrative, diplomatique ou consulaire la plus proche». Et l’alinéa 2 de renchérir : «Tout passeport diplomatique ou passeport de service non restitué dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est annulé. Notification en est faite par le ministre chargé des Affaires étrangères aux autorités compétentes de la République du Mali et à celles des pays amis. Le titulaire dudit passeport en est également informé.»



Des dispositions qui mettent fin à toute polémique malgré une forte odeur de cabale, au regard d’une ébullition de l’arène politique qui met forcément les opposants dans le viseur.



I KEÏTA