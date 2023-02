Coopération Nord-Sud : Macron veut réorganiser la présence militaire française en Afrique - abamako.com

Coopération Nord-Sud : Macron veut réorganiser la présence militaire française en Afrique Publié le mardi 28 fevrier 2023

La présence militaire française sera moins visible en Afrique. C’est ce qu’à laissé entendre le Président Emmanuel Macron à l’occasion de son discours aux Champs Elysées ce lundi 27 février 2023 en marge de sa tournée africain qui débute dès ce mercredi 1er Mars.



Selon Emmanuel Macron, la réorganisation de l'armée française en Afrique n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement. Mais, elle répond à un besoin d’africaniser ou de mutualiser ces grandes bases.



<< Là où vous avez des bases, avec un dispositif posé parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains, en fonction des besoins qui seront définis et précisés dans le cadre des travaux que le ministre aura à conduire avec le CEMA dans les prochaines semaines.>> a souligné le Président français.



Ces bases ne seront donc pas fermées, mais elles seront converties en académies pour les unes, en bases partenariales pour les autres. Et certaines seront rebaptisées.



Décrivant l'opération Wagner “d'assurance vie dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes”, Emmanuel Macron a déclaré que le rôle qui doit être le sien est d’apporter une solution crédible.



