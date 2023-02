Réforme du Franc CFA en Afrique Centrale: ’’ Je suis disponible et disposé’’ ( Macron) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Réforme du Franc CFA en Afrique Centrale: ’’ Je suis disponible et disposé’’ ( Macron) Publié le mardi 28 fevrier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Les coupures de Cfa devront laisser place d`ici la fin de cette année à l`Eco, la nouvelle monnaie de l`Uemoa, puis de la Cedeao à venir.

Tweet

Le Président français Emmanuel Macron a dit lundi dernier à l'Elysée, sa disponibilité '' à faire les avancées '' sur le processus de réforme du Franc CFA en Afrique Centrale comme cela a été fait en Afrique de l'ouest.



'' Sur la monnaie régionale, je suis totalement disponible et disposé à faire les mêmes avancées. Mais ça doit être l'initiative, la demande des acteurs, des autorités monétaires et des gouvernements de la région'', a répondu M. Macron à un journaliste lors d'une conférence de presse sur le partenariat entre la France et le continent africain.



Insistant sur sa disponibilité pour la réforme du Franc CFA, le Président français a rappelé sa contribution à la conduite de la réforme du Franc CFA en Afrique de l'ouest.



'' (...) Mais moi, j'ai toujours été au rendez-vous, en tout cas de la disponibilité. Pour ce faire, c'est ce qui avait conduit à cette réforme du franc CFA que j'avais menée lors de mon voyage en Côte d'Ivoire et qui nous avait permis de le conduire à ses évolutions'', a-t-il rappelé soulignant que

" beaucoup reste à faire".



L.Barro