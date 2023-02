Réforme du FCFA : Macron souhaite que les Etats d’Afrique Centrale saisissent l’opportunité - abamako.com

Réforme du FCFA : Macron souhaite que les Etats d'Afrique Centrale saisissent l'opportunité Publié le mardi 28 fevrier 2023

Emmanuel Macron, avant sa tournée africaine, a tenu une conférence de presse à l'Elysées le lundi 27 février 2023, pour discuter de la réforme de la monnaie régionale en Afrique de l'Ouest.





Au cours de cette rencontre, il a souligné que la réforme du franc CFA dans cette région avait permis de "dépassionner" le débat et a appelé les Etats d’Afrique Centrale à saisir cette opportunité de renforcer l'autonomie et la stabilité financière de la région. Il a toutefois précisé que la décision devait venir des acteurs et des gouvernements de la région.





“Sur la monnaie régionale, je suis totalement disponible et disposé à faire les mêmes avancées. Mais ça doit être l'initiative, la demande des acteurs, des autorités monétaires et des gouvernements de la région. Et évidemment, ça doit avoir un objectif qui est de renforcer l'autonomie et de maintenir la stabilité. C'est à eux de l'apprécier, de faire des propositions.”, a déclaré le Président Emmanuel Macron.





Par ailleurs, Macron, qui est à sa deuxième visite en Afrique centrale, a également affirmé que cette région n'était pas sa priorité absolue en matière de politique africaine. Il a toutefois precisé qu'il ne la négligerait pas pour autant, étant donné les défis environnementaux, sécuritaires et économiques auxquels elle est confrontée. Il a aussi affirmé son engagement envers toute l'Afrique, y compris les pays qui ont été négligés par les précédents présidents français. notamment le Kenya.





En somme, Macron souhaite que la réforme de la monnaie régionale en Afrique de l'Ouest soit étendue à l'Afrique centrale, mais il laisse la décision aux acteurs et gouvernements de la région.



