Organisation des élections générales : la nouvelle loi électorale adoptée à l’unanimité au CNT - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Organisation des élections générales : la nouvelle loi électorale adoptée à l’unanimité au CNT Publié le mardi 28 fevrier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Vote au CNT du projet de loi électorale

Bamako, le 17 juin 2022 le conseil national de transition a adopté le projet de loi électorale Tweet

Pour apporter des corrections afin de permettre de lever les contraintes relatives au délai de mise en place des Coordinations de l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections avant les élections, le Conseil National de Transition, lors d'une session extraordinaire, a adopté à l'unanimité des 129 législateurs présents, ce mardi 28 février 2023, la loi portant modification de la loi no 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale.



Les principales innovations de cette loi électorale modifiée par les membres du CNT portent sur la réduction du délai d'installation des Coordinations de l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections. Ce délai passe de 6 mois à trois mois au plus. En plus de cette réforme, l'institution de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée adoptée comme carte d'électeur en substitution à la carte d'électeur biométrique. La carte d'identité devient l'unique document d'identification admis dans le bureau de vote. Enfin, il y a l'institution du vote par anticipation des membres des Forces Armées et de Sécurité et l'élargissement des lieux d'implantation des bureaux de vote aux garnisons militaires.



Par ailleurs la loi portant création d'un centre de formation professionnelle à Senou, un établissement public à caractère scientifique et technologique, a été également adoptée à l'unanimité de 128 votants lors de cette session au CNT. Elle vise à doter le Mali d'un centre de formation moderne de niveau sous-régional répondant au besoin du marché de travail.



Dans son intervention, le président de CNT, le Colonel Malick Diaw, avant de remercier les membres du conseil pour la qualité des travaux, a salué le président de la transition pour tous les efforts déployés dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel.



M.S