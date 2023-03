Maison de Presse vandalisée : Salif Diarra assigné en justice - abamako.com

News Société Article Société Maison de Presse vandalisée : Salif Diarra assigné en justice Publié le mercredi 1 mars 2023 | L’Informateur

Toute la scène a été filmée par la vidéos surveillance qui a permis d’identifier les présumés auteurs de la forfaiture dont un étudiant de la faculté de droit public.



Lors d’un point de presse à Maison de la Presse de la Coordination des organisations de l’appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali, un certain Salif Diarra a été identifié pendant le vandalisme raison pour laquelle la dite coordination porte plainte contre cet homme et autres. Le point de presse a été perturbé et les biens de la sentinelle de la démocratie ont été détruits et vandalisés. A travers un communiqué de la Coordination des organisations de l’appel du 20 février 2023, une plainte est déposée contre Salif Diarra et autres. ‘’ Toute la scène s’étant déroulée sous les projecteurs des caméras, certains vandales même cagoulés ont été identifiés comme le nommé Salif Diarra, secrétaire général adjoint du comité AEEM de la Faculté de Droit Public (FDPU) dont certains forfaitaires appelaient le commandant, qui seul, pouvait mettre un terme à la violence’’, a informé Me Yacouba Dramé, conseil de la coordination des organisations de l’appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali et continue que le nom de Aiché Baba Keïta de l’association dite FORSAT CIVILE a été évoqué comme ayant commis les jeunes de la faculté pour ce forfait . Il souhaité qu’il y aura un traitement rigoureux et diligent à la hauteur de la gravité des faits.



A titre de rappel, la coordination des organisations de l’appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali est opposée au projet d’élaboration d’une nouvelle constitution par la transition et au favorable au respect du chronogramme de la transition. Elle est composée des partis politiques, regroupements politiques et organisations de la société civile.



Diakaridia Sanogo