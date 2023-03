Lutte contre les stupéfiants : Deux trafiquants de drogue interpelés et 111 briques de chanvre saisis par le commissariat de police de kalanban Cora - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte contre les stupéfiants : Deux trafiquants de drogue interpelés et 111 briques de chanvre saisis par le commissariat de police de kalanban Cora Publié le mercredi 1 mars 2023 | Nouvel Horizon

Tweet





La consommation de stupéfiants cause chaque année des centaines de morts au Mali. Pour faire face à ce fléau et tenter d’y mettre un terme, les autorités traquent constamment les trafiquants. C’est ainsi que les éléments de la Brigade de Recherches du Commissariat de Police de Kalaban-coura sous la houlette de son commissaire en charge, Commissaire Divisionnaire Dramane TRAORE et son adjoint le Commissaire Cheick O SOUMANO, ont réussi a mettre la main sur deux grands dealers de drogue et saisi au total plus de