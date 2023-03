En point de presse hier, le collectif des associations des jeunes du pays Dogon alerte : « La situation sécuritaire se détériore de jour en jour » - abamako.com

En point de presse hier, le collectif des associations des jeunes du pays Dogon alerte : « La situation sécuritaire se détériore de jour en jour » Publié le mercredi 1 mars 2023 | Notre Afrique

© aBamako.com par AS

Marche du collectif des Associations des Jeunes du pays Dogon

Le Collectif des Associations des Jeunes du pays Dogon a organisé une marche le 13 Septembre 2019 à Bamako.



Concomitamment à la montée en puissance des FAMa clamée haut et fort par les plus hautes autorités du pays, la jeunesse du Pays Dogon regroupée en collectif organise depuis le début de l’année 2023 des points de presse dans le but de tenir l’opinion nationale et les autorités informés de la réalité du terrain. À l’occasion de leur traditionnelle seconde adresse à la presse, qui s’est déroulée hier, les membres de ce collectif sont monté au créneau pour faire part de leur inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du