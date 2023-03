Fespaco 2023 : Le buste du cinéaste malien Cheick Oumar Sissoko érigé à Ouagadougou - abamako.com

Fespaco 2023 : Le buste du cinéaste malien Cheick Oumar Sissoko érigé à Ouagadougou Publié le mercredi 1 mars 2023

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) se tient depuis le samedi 25 février, dans le pays des hommes intègres. Pour l’occasion, le cinéaste malien, Cheick Oumar Sissoko a été immortalisé à cette 28è édition. En effet, la statue du réalisateur malien a été dévoilée, hier mardi 28 février 2023, à Ouagadougou, dans le carré dédié aux lauréats des Étalons d’or.



Le réalisateur malien, Cheick Oumar Sissoko a été honoré à Ouagadougou. C’était dans le cadre de la 28è édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). La statue du cinéaste malien a été dévoilée à Ouagadougou, dans le carré dédié aux lauréats des Étalons d’or, avenue Monseigneur Joanny THEVENOUD. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, en présence de l’intéressé, Cheick Oumar Sissoko. Le Délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, la conseillère technique du ministère malien de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et Tourisme, Diahara Sanogo, le directeur général du CNCM, Fousseiny Maïga, le réalisateur malien Souleymane Cissé et plusieurs autres personnalités de la Culture y ont également pris part.





Le réalisateur malien a remporté deux fois l’étalon de Yennenga. La première en 1995 avec son film « Guimba le Tyran », et la seconde en 1998 avec son film « La Genèse ». Outre cela, Cheick Oumar Sissoko a aussi remporté plusieurs prix hors du continent africain dont le prix spécial du jury au Festival de Locarno, le Prix du meilleur long métrage lors du 6e Festival du cinéma africain de Milan (1996).



Suite à cela, le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué que « cette statue est un hommage mérité à un monstre sacré du cinéma africain, qu’est le réalisateur Cheick Oumar Sissoko ».



Le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo a aussi exhorté la jeunesse africaine à s’inspirer de son combat pour que des nombreux autres Cheick Oumar Sissoko puissent continuer de faire rayonner le cinéma africain.



Par ailleurs, le cinéaste a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance envers les initiateurs, les acteurs du Mali, d’Afrique et du monde. Il s’est dit aussi honoré, comblé par cette réalisation et a adressé ses remerciements aux autorités burkinabè et à l’ensemble de ses collaborateurs. La statue a été réalisée par le sculpteur burkinabè Siriki KY. Elle est érigée aux côtés de grands noms de cinéma africain tels que Ousmane SEMBÈNE, Souleymane CISSÉ, Idrissa OUÉDRAOGO, Gaston KABORÉ pour ne citer que cela.





Ibrahim Djitteye



