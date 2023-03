Faits divers, Sogoniko : Une nuit chaude au carrefour de l’autogare - abamako.com

La nuit du lundi était particulièrement chaude au rond-point de l’autogare de Sogoniko, en Commune VI du District de Bamako. Et pour cause.









Des échauffourées ont éclaté entre la police et les jeunes du secteur, donnant lieu au saccage de l’abri des policiers de la circulation et l’incendie d’un véhicule de la police. À l’origine de la tension, une course-poursuite ayant viré au drame. Les policiers auraient engagé une poursuite pour mettre la main sur un conducteur de mototaxi ayant refusé d’obtempérer. Selon des informations recueillies sur place, les faits ont eu lieu aux environs de zéro heure.

À cette heure tardive de la nuit, un conducteur de mototaxi aurait pris la fuite suite à un contrôle de la police. Le conducteur aurait emprunté le sens interdit en direction de Faladiè. Ayant perdu le contrôle de son engin, il est allé percuter un autre motocycliste. Le choc fut fatal au fuyard. Tandis que l’autre motocycliste s’en est sorti avec des blessures. Des jeunes mécontents de la situation auraient épaulé des conducteurs de mototaxis pour s’en prendre au poste de police de la circulation. Les fauteurs de trouble ont opéré jusqu’aux environs de 3 heures du matin, posant des barricades sur les voies. La police est intervenue immédiatement pour libérer les voies. ************



Baco-Djicoroni : « Les faiseurs de triangle » tombent

En bande bien organisée, ils s’étaient spécialisés dans le vol d’objets d’art. Ils étaient en réalité des touche-à-tout

Le commissaire principal Moussé M’Baye du commissariat de police de Baco-Djicoroni et ses éléments viennent de mettre fin aux agissements d’un réseau d’escrocs international spécialisé dans la vente de fausses œuvres d’art. Au nombre de quatre individus, ils formaient une bande composée de différentes nationalités dont deux Maliens. Les deux autres de la bande étaient : un Camerounais et un Nigérian. Ces malfrats d’un autre genre n’avaient d’yeux que pour les œuvres d’art. Ce créneau leur rapportait certainement beaucoup d’argent jusqu’au au tout début du mois de février dernier, date de leur interpellation.





************

Des faussaires de différentes nationalités La veille de leur interpellation, le commissariat avait été saisi par le parquet de la Commune V pour une affaire d’escroquerie portant sur des objets d’art d’antiquité, dont le préjudice s’élève à plus d’une vingtaine de millions de Fcfa. Immédiatement, le principal Moussé M’Baye a instruit l’ouverture d’une enquête pour mettre la main sur ces individus. Il en sera ainsi en moins de 48 heures pour les éléments de la Brigade de recherches. Les limiers ont, dans un premier temps, mis la main sur nos deux compatriotes en plus du Camerounais. Ces malfrats ont été pris en possession de plusieurs puces de téléphones portables ainsi que des appareils téléphoniques avec lesquels ils se servaient pour commettre leur forfait. Conduits au commissariat, les trois mis en cause ont reconnu les faits. Au cours des investigations qui s’en sont suivies, ils ont été rejoints par le Nigérian qui a été alpagué à Hamdallaye ACI 2000. Lui aussi avait en sa possession, outre, des téléphones portables, des portes en bois. Leurs co-auteurs ayant eu écho du passage de la police dans leur appartement ont fui. Les recherches se poursuivent pour les interpeller et les mettre à la disposition de la justice. Durant leurs investigations, les limiers de Baco-Djicoroni ont également saisi deux véhicules de type RAV4. Les enquêtes ont permis de savoir que ces individus communément appelés « les faiseurs de Triangle », étaient recherchés par plusieurs Unités de police suite à la multiplication des plaintes à leur encontre. Certaines indiscrétions ont cité les éléments de la même bande dans une affaire portant sur des graines de coton, de beurre de karité, d'alovera, entre autres. À la fin de leur audition, ils ont été présentés au parquet du TGI de la Commune V, où ils doivent incessamment être fixés sur leur sort.





Tamba CAMARA