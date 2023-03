Suspension de la subvention gaz : Le retour du charbon dans les foyers - abamako.com

Suspension de la subvention gaz : Le retour du charbon dans les foyers Publié le mercredi 1 mars 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Gaz butane

Suite à la suspension de la subvention du gaz par l’Etat, nombreux sont les foyers qui réintègrent l’utilisation du charbon de bois.



AlertA Faladié en Commune VI du district de Bamako, nombre d’habitants estiment que le prix de la bonbonne de gaz est devenu excessif depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.



Alou Coulibaly, un jeune vendeur de bonbonnes de gaz, explique qu’il est difficile maintenant de trouver de la bonbonne de gaz pour la revendre. “Auparavant, la bonbonne était vendue à 3000 F CFA mais maintenant c’est au-delà de ce prix”, déplore-t-il.



Isaac Kéita, un chef de famille, souligne qu’il achetait la bonbonne de gaz de 6 kilos à 3000 F CFA. Cependant, aujourd’hui, il faut payer le double de ce montant pour avoir le même article, regrette-t-il.



De son côté, Fatoumata Traoré, une ménagère, estime que malgré l’inconvénient de l’utilisation du charbon, il est précieux dans la cuisine. Elle poursuit : “J’ai repris l’utilisation du charbon depuis la suspension de la subvention par notre Etat, ce qui a amené la cherté de la bonbonne de gaz au Mali”.



Selon les spécialistes de l’environnement, le charbon est l’une des sources de déforestation. Il provoque aussi la sécheresse, l’érosion, etc. “Qui parle du charbon, parle du bois, qui parle du bois parle de la coupe d’arbre”, témoigne Moussa Traoré, un vendeur. Selon lui, la coupe d’arbres n’est pas mauvaise à condition qu’on reboise.



Selon certaines sources, le charbon est le combustible fossile le plus intense. Pour chaque tonne de charbon brûlé sont produits environ 2,5 tonnes de dioxyde de carbone. De ce fait, en raison de son taux d’utilisation élevé, le charbon est responsable de 43 % des émissions de dioxyde de carbone provenant de l’utilisation de combustibles fossiles.



Mamadou Niang, spécialiste en environnement, rappelle que les arbres ont une très grande importance, non seulement pour leur apport médicinal mais aussi pour l’environnement. Selon lui, la coupe de bois contrebalance les aspects climatiques et déclenche la détérioration de l’environnement, surtout dans le secteur forestier.



Il poursuit : “L’utilisation du charbon entraîne une augmentation de carbone qui est un gaz à effet de serre très dangereux et qui engendre le réchauffement climatique”. Notre interlocuteur fait savoir que notre peuple doit prendre intégrer la plantation d’arbres dans ses habitudes afin de pallier cette situation.



Madou Doumbia



(Stagiaire)