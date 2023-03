Coopération Mali-Usa : Des sénateurs américains au Mali pour booster la relation bilatérale - abamako.com

Coopération Mali-Usa : Des sénateurs américains au Mali pour booster la relation bilatérale
Publié le mercredi 1 mars 2023 | Mali Tribune

Deux membres du personnel administratif du Comité des relations extérieures du Sénat américain ont visité le Mali le 23 février dernier. John Tomaszewski et Alexis Arieff, se sont rendus au Mali au nom du Sénat américain dans le cadre d’un engagement spécial pour une visite dans trois pays de la région, qui a commencé par le Mali.



Au cours de leur visite de trois jours, la délégation, accompagnée du chef de mission adjoint, Richard Nicholson, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Les échanges ont porté sur diverses questions d’intérêt bilatérales entre les Etats-Unis et le Mali, ainsi que la situation sécuritaire et le retour à l’ordre constitutionnel.



Les deux visiteurs ont également rencontré le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga sur des sujets comme la sécurité et les prochaines élections.



John Tomaszewski et Alexis Arieff ont consulté un certain nombre de partis et d’organes politiques, la société civile et la Minusma afin de mieux comprendre la progression du processus électoral, le processus de paix de l’Accord d’Alger, et la protection de l’espace civile. Ils ont également conféré avec des chefs d’entreprise membres du Conseil national du patronat du Mali afin d’explorer les possibilités de coopération commerciale future.



Ainsi, la délégation a pu se faire une idée précise des progrès réalisés par le gouvernement de Transition dans le cadre des accords. Elle a aussi rencontré l’USAID et d’autres partenaires humanitaires du gouvernement américain pour comprendre l’impact du partenariat américain avec les Maliens en vue de diriger leur propre développement.



Les deux honorables personnalités ont quitté le Mali avec une bonne appréciation du contexte et des défis que tente de relever le gouvernement de Transition, avec l’espoir d’un progrès du processus électoral dans un avenir proche.



Ibrahima Ndiaye