NBA : Les Lakers frappent fort à Dallas, Lillard impressionnant avec Portland Publié le mercredi 1 mars 2023

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Los Angeles Lakers ont ramené un important succès de Dallas, malgré un début de match raté, tandis que Damian Lillard était en feu avec Portland.



Les Lakers tiennent peut-être leur match référence cette saison. Du moins, au niveau du résultat et dans leur capacité à réagir, car pour la forme, tout n’a pas été parfait. Loin de là. En effet, en déplacement au Texas, l’une des franchises de Los Angeles a signé une très importante victoire à Dallas (108-111), après avoir pourtant été menée de 27 points lors du deuxième quart-temps (48-21). Malmenée par les Mavericks de Luka Doncic (26 points et 9 rebonds) et de Kyrie Irving (21 points et 11 rebonds), l’équipe dirigée par Darvin Ham a finalement réussi à réagir et à signer le plus gros « comeback » de la saison. Pour cela, les Lakers ont notamment pu compter sur leurs stars, à savoir Anthony Davis (30 points et 15 rebonds) et LeBron James (26 points et 8 rebonds), mais également sur la très bonne prestation de Jarred Vanderbilt (15 points et 17 rebonds), récemment arrivé lors de la « trade deadline. » Face à la baisse de régime de Dallas, les Californiens en ont profité et ont donc renversé la situation pour l’emporter en fin de match. Suite à cette troisième victoire de suite, les Lakers semblent enfin aller dans le bon sens et se rapprochent de la 10eme place, synonyme de play-in. Les Angelinos vont rapidement avoir un nouveau gros test contre les Memphis Grizzlies, au FedExForum, le 1er mars.



Lillard en démonstration face à Houston



De son côté, Damian Lillard a tout simplement était injouable lors de la victoire de Portland contre Houston (131-114). Face aux Rockets, au Moda Center, le meneur des Trail Blazers a brillé comme jamais avec 71 points, à 22 sur 38 aux tirs (dont 13 sur 22 à trois points), ainsi que six rebonds et six passes, en un peu plus de 39 minutes de jeu. Une prestation qui lui permet d’égaler le record de la saison, que détenait Donovan Mitchell depuis son carton face aux Cleveland Cavaliers début janvier (145-134), mais également de réaliser deux records de franchise (nombre de points et de tirs à trois points réussis). A 32 ans, Lillard est donc devenu le 8eme joueur de l’histoire à mettre au moins 70 points dans un match et est désormais le plus vieux à y être parvenu. Avec 13 tirs primés réussis, le joueur de Portland a donc égalé les marques de Stephen Curry (2016) et de Zach LaVine (2019), mais rate d’un rien le record de Klay Thompson (14 en 2018). « Je suis resté en « mode attaque » tout le match. Je n’ai pas tenté de me relâcher. En deuxième période, ils m’ont serré de plus près, et je suis resté patient », a par la suite réagi l’intéressé face à la presse, lui qui a reçu la standing ovation qu’il méritait au moment de sortir du parquet en fin de rencontre.



Media365





BASKET – NBA / SAISON REGULIERE



Dimanche 26 février 2023



Milwaukee Bucks – Phoenix Suns : 104-101



Atlanta Hawks – Brooklyn Nets : 129-127



Chicago Bulls – Washington Wizards : 102-82



Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers : 108-111



Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors : 118-93



Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings : 115-124



Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves : 109-104



Portland Trail Blazers – Houston Rockets : 131-114



Denver Nuggets – Los Angeles Clippers : 134-124 (ap)



FIFA : Adriana Lima nommée ambassadrice mondiale des supporters de la Fifa



Le top model brésilien participera à plusieurs initiatives internationales. Gianni Infantino : « Le futebol est la grande passion d’Adriana ».



Adriana Lima : « Je suis flattée d’avoir été choisie pour être la première ambassadrice mondiale des supporters ».



La Fifa a nommé la Brésilienne Adriana Lima, top model, actrice et femme d’affaire, au poste d’ambassadrice mondiale des supporters de la Fifa.



« Quand on rencontre Adriana pour la première fois, on ne peut s’empêcher d’être frappé par sa générosité, sa gentillesse et sa passion pour le football », explique Gianni Infantino, le président de la Fifa. « Le futebol est sa grande passion. C’est la raison pour laquelle elle nous a semblé toute indiquée pour faire le lien entre la Fifa et les supporters du monde entier. »



Considérée comme une icône de la mode internationale, la jeune femme est l’un des modèles les plus populaires de sa génération. Sa mission consistera à concevoir, promouvoir et participer à toutes sorties d’initiatives en lien avec les supporters, partout dans le monde.



« Je suis issue d’une famille modeste et j’aime sincèrement le football. Je suis donc très reconnaissante et flattée d’avoir été choisie par la FIFA pour être la première ambassadrice mondiale des supporters. Je dispose désormais d’une plate-forme idéale pour rapprocher les supporters du terrain », déclare l’intéressée.



En tant qu’ambassadrice mondiale des supporters de la FIFA, Adriana Lima remettra le Prix des Supporters de la FIFA lors des The Best FIFA Football Awards, du lundi 27 février à Paris. Des informations complémentaires sur les prochaines initiatives internationales de la nouvelle ambassadrice seront dévoilées en temps utile.



Source : Fifa.com