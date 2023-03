Projet de Constitution remis au chef de l’Etat : Laïcité, langues, transhumance politique bien cernées - abamako.com

Projet de Constitution remis au chef de l'Etat : Laïcité, langues, transhumance politique bien cernées Publié le mercredi 1 mars 2023 | Mali Horizon

© aBamako.com par MS

Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

La cérémonie de la remise solennelle du projet de Constitution de la République du Mali a eu lieu, le lundi dernier, dans la salle des banquets du palais de Koulouba. Présidée par le chef de la Transition, la rencontre a enregistré la présence du Premier ministre, du ministre d’État, du Président du Conseil national de Transition, du ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, ainsi que des membres du Gouvernement.



Les points majeurs redéfinis dans l’avant-projet sont relatifs à la question de la laïcité, des langues nationales, de la transhumance politique qui a discrédité la classe politique et d’autres reformulations.



C’est ainsi que, comme le souligne souvent Me Mountaga Tall du CNID-FYT, la laïcité ne s’oppose plus à la religiosité, l’Etat devant respecter et tenir compte des pratiques religieuses et cultuelles. De même, le texte proclame que toutes les langues nationales du Mali sont des « langues officielles, alors que le français devient simple « langue de travail ». Sans omettre que l’élu qui démissionner de son parti ou entité perd son mandat… La démission étant bien clarifiée. S’y ajoutent d’autres innovations et reformulations, dont l’appellation « Sénat » redonnée au « Haut Conseil de la nation » de l’avant-projet..



« Le document final, que je viens de recevoir aujourd’hui, cristallisera, à n’en pas douter, l’espoir de la nation tout entière quant à l’instauration d’une véritable démocratie », a déclaré le Chef de l’État, qui reste convaincu que face « à la diversité des opinions et même des intérêts, des compromis sont possibles, des arbitrages sont tout aussi nécessaires ».



Selon les précisions du chef de l’Etat, à toutes les étapes de la rédaction « de l’avant-projet de Constitution, nous avons tenu à donner un caractère pluriel et inclusif aux différentes commissions ». « La base juridique du Mali Koura se raffermit progressivement, mais l’édifice national ne tiendra définitivement qu’avec l’engagement de tous et de chacun », a conclu le Président de la Transition.



Bruno D S