Crise scolaire à Sikasso : Le C.E.VA.S envisage une nouvelle grève de 288 heures

Crise scolaire à Sikasso : Le C.E.VA.S envisage une nouvelle grève de 288 heures Publié le mercredi 1 mars 2023 | Mali Horizon

Dans le cadre de la revendication des 4 ans d’arriérés de salaire, le collectif des enseignants vacataires de Sikasso (C.E.VA.S) ont déposé un nouveau préavis de grève sur la table du directeur d’académie d’enseignement de ladite région.



En effet, après avoir observé une première grève du 13 au 18 février 2023, dont les raisons étaient entre autres, le non-paiement des arriérés du Collectif, les conditions de travail et de vie précaire des enseignants vacataires des Établissements publics de l’enseignement secondaire de Sikasso, le C.E.VA.S fou de ses convictions compte entamer une nouvelle grève de 288 heures allant du lundi 06 mars au samedi 11 mars et du lundi 13 mars au vendredi 18 mars 2023 dont le préavis date du 20 février dernier.



Dans ce préavis signé par le secrétaire général du Collectif, Diakaria Sogodogo, il est précisé que vu que les Vacataires des établissements publics sont payés sur la base d’un arrêté ministériel du ministère de l’Éducation Nationale, autorisant des agents à effectuer des heures supplémentaires de cours dans les établissements publics.



Et vu le non paiement des heures supplémentaires du 2 et 3 trimestres de l’année scolaire 2018-2019 jusqu’à l’année scolaire 2022-2023 que le Collectif a exigé le paiement intégral des arriérés des heures supplémentaires: année scolaire 2018-2019: 2ème et 3ème trimestres, l’année scolaire 2019-2020 : les trois trimestres, l’année scolaire 2020-2021 les trois trimestres, l’année scolaire 2021-2022: les trois trimestres de l’année scolaire 2022-2023: 1er trimestre.



Avant d’indiquer que le C.E.VA.S, bien que disposé au dialogue, se réserve le droit d’observer une grève de (12) jours soit deux-cents-quatre-vingt-huit heures (288H) allant du lundi 06 mars au samedi 11 mars et du lundi 13 mars au vendredi 18 mars 2023 inclus si les revendications ci-dessus citées ne sont pas satisfaites pendant cette période, le C.E.VA.S se réserve automatiquement d’aller en grève illimitée.



Selon le secrétaire général, après la signature de de deux arrêtés, lors de notre rencontre avec le Directeur d’académie d’enseignement, (DAE) au cours de laquelle il a été précisé que la Direction régionale de budget de Sikasso avait demandé la mise à disposition des fonds pour le paiement de ces deux arrêtés depuis le mois de septembre 2022 jusqu’à présent. Mais rien n’est fait pour le moment, souligne M. Sogodogo. ”



Alors que nous, nous demandons le paiement intégral des arriérés qui concerne pratiquement les 4 ans passés car la 5 ème est en cours actuellement cette année. Et nous avons mis l’accent sur la régularisation administrative de notre situation” a ajouté M. Sogodogo. Et de poursuivre qu’aujourd’hui les vacataires détiennent plus de 466 heures par semaine dans les 5 lycées indiqués en haut.



Rappelons que le C.E.VA.S donne des heures de concours dans 5 établissements de la ville que sont le Lycée Monseigneur De Monclos 1 et 2, Lycée Public 1 et 2 et le Lycée Technique.



Lamine BAGAYOGO