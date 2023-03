Magistrature : Bamako a abrité la conférence annuelle du groupe régional africain de l’Union internationale des magistrats - abamako.com

Magistrature : Bamako a abrité la conférence annuelle du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats Publié le mercredi 1 mars 2023 | Le Matin

Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a abrité (le 21 février 2023) la conférence du Groupe régional africain de l’Union internationale des magistrats (IAJ-UIM). La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président de la Transition et président du Conseil supérieur magistrature, Colonel Assimi Goïta, Chef de l’État. «La promotion des droits de l’Homme en période crise» était le thème de cette rencontre.



Selon le président Goïta, le thème retenu pour cette rencontre judiciaire présente un intérêt scientifique particulier dans la mesure où il «offre aux spécialistes des questions de droits de l’homme que sont les universitaires, les chercheurs, les professionnels du secteur de la Justice ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme de mener la réflexion sur les préoccupations liées à la thématique et de partager les pistes de solutions identifiées».



«Cette conférence offre à la fois, à notre pays et au Sahel, l’opportunité de passer en revue les défis majeurs liés aux fléaux du terrorisme, à la criminalité transnationale organisée et leurs conséquences», a-t-il souligné. Et d’ajouter, «malgré la complexité de la crise qui affecte le Mali depuis une décennie et dont il se relève progressivement grâce à la résilience de l’ensemble de ses fils, les autorités de la Transition ont toujours placé au cœur de leurs actions le respect et la promotion des droits humains ainsi que la bonne gouvernance». Pour le chef de l’Etat, la promotion des droits de l’homme a toujours constitué une «préoccupation majeure pour le Mali».



Pour le président Assimi Goïta, le «rôle de la justice est fondamental en tant qu’institution, devant, d’une part, garantir les droits et libertés des citoyens et d’autre part, servir de socle pour l’émergence d’une gouvernance vertueuse et d’un nouveau type de citoyen, conscient de sa responsabilité et respectueux de ses devoirs pour la reconstruction nationale».



xxx



JUSTICE : Une délégation du Groupe régional africain de l’Union internationale des magistrats reçue par le président Goïta



Le président de la Transition et président du Conseil supérieur de la magistrature, Colonel Assimi Goïta, a accordé une audience à une délégation du Groupe régional africain de l’Union internationale des magistrats jeudi dernier (23 février 2023). Composée notamment du président de l’Union internationale des magistrats et de la présidente du Groupe africain de l’Union internationale des magistrats, cette délégation était conduite par Bourama Kariba Konaté, président du Syndicat autonome de la magistrature (SAM).



Cette audience a eu lieu en marge de la Rencontre de Bamako. Les Congressistes étaient venus remercier le président de la Transition pour son soutien à l’organisation de ce rendez-vous mondial des magistrats dans la capitale malienne. «C’était juste une visite de courtoisie et d’échanges autour de la problématique du respect des droits de l’homme», a précisé le président du SAM. A travers ce Congrès, il s’agissait aussi de couper court aux clichés sur le Mali en matière de respect des droits de l’Homme et ainsi faire comprendre que ce pays est tout à fait fréquentable.



«Le président de la Transition est un homme fortement légaliste et totalement en phase avec les magistrats de son pays… Il est prêt aujourd’hui à tout mettre en œuvre pour aider les magistrats afin que le droit soit pleinement dit partout au Mali», a témoigné Bourama Kariba Konaté. Selon ses précisions, le président de la Transition tient à ce que les Maliens, qui ont soif de justice, reprennent confiance en leur institution judiciaire. Le président Goïta s’est réjoui que les magistrats soient sortis comblés de ces Assises.