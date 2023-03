La transition se durcisse: «Poulo», une cible à abattre ? - abamako.com

La transition se durcisse: «Poulo», une cible à abattre ? Publié le mercredi 1 mars 2023 | L'express de Bamako

© aBamako.com

Les responsables de Jigiya-Kura, l’alliance politique dirigée par Housseini Amion Guindo, ont été empêchés de tenir leur conférence de presse au Mémorial Modibo Kéita, et cela, sur ordre des plus hautes autorités du pays.



Ils s’étaient donné rendez-vous à cet endroit pour informer l’opinion de l’adhésion de plusieurs mouvements politiques tels que l’URDAC-Mali, AESO-Mali, ONG APEGA et CPC-MALI KO à l’Espérance Nouvelle Jigiya Kura et procéder à la signature du document d’adhésion.Malheureusement pour eux, ils ont été mis à la porte du Mémorial Modibo Kéita par les autorités, bien qu’ayant préalablement satisfait à toutes les formalités. Selon M. Abdoulaye Traoré du Rassemblement pour la Justice Sociale (RJS) non moins, vice-président de la plateforme Jiguiya Kura, le groupe est composé de partis politiques, d’associations et de mouvements.



Tous ceux-ci sont venus grossir les rangs de Jigiya Kura.«Mais à notre très grande surprise, nous avons eu l’envoyé du Directeur général du Mémorial Modibo Keita pour dire de quitter les lieux pour avoir reçu des instructions fermes du Ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, Andogoly Guindo. Nous prenons l’opinion nationale et internationale à témoin pour dire que désormais l’expression n’est plus libre au Mali…», dira-t-il.Apparemment, Housseini Amion Guindo semble déranger au plus haut point, au regard des écueils dressés contre lui ces derniers temps.



Depuis l’appel au peuple du 20 février, suite auquel des vandales avaient été engagés pour empêcher cette rencontre, avec la clé le saccage de la Maison de la Presse, unanimement condamné par l’ensemble de la classe politique et des Organisation de défense des Droits humains et de la Société civile, Poulo est dans le viseur des plus hautes autorités.D’abord, on a tenté de salir son image dans l’affaire dite des passeports diplomatique, intervenue quelques jours après le lancement du collectif «Appel du 20 février pour sauver le Mali», dont Housseini Amion Guindo est membre à part entière.



Ensuite on a empêché ses partisans de tenir leur activité au Mémorial Modibo Kéita, une injure faite d’ailleurs à au grand panafricaniste épris de paix et de liberté que fut Modibo Kéita, le père de la nation malienne. Une injure faite à ceux-là qui se sont battus en 1991 pour la démocratie et la liberté d’expression au Mali, et au sacrifice de leur vie.Rien d’étonnant, vu l’aura politique de Poulo qui ne cesse de montée en puissance dans le landerneau politique malien. L’homme est en effet de plus en plus adulé et admiré par les maliens pour sa droiture, sa constance dans ses prises de position, sa bonne moralité politique pour n’avoir jamais eu à trainer des casseroles, et surtout pour son engagement et son amour pour le Mali. Autant de raisons qui font de lui un adversaire sérieux pour les prochaines élections, donc une cible à abattre !Réussira-t-on ce pari ?Par Moussa DIARRA

