© aBamako.com par MS

7ème édition de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption: c`est parti pour une semaine de sensibilisation

La Communauté de Pratique en Matière de Lutte contre la Corruption (CPLC), en partenariat avec le Projet d'Appui à la Lutte contre la Corruption pour et par l'Egalité des Genres (LUCEG) tient de ce mercredi 1er au mardi 7 mars 2023, la 7ème édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. L'information a été donnée ce mercredi 1er mars 2023 par la présidente de la CPLC, Mariam Diama Sanogo, lors d'une conférence de presse.

Selon les organisateurs de cette Semaine des jeunes contre la corruption, l'objectif de la 7ème édition est de contribuer à la lutte contre les pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent les droits des filles et des femmes, ainsi que d'autres personnes vulnérables. La semaine sera meublée d'activités de sensibilisation, de communication et de plaidoyer. "Nous allons créer une synergies d'actions entre les organisateurs de la société civile, les structures étatiques et les autorités pour une lutte plus efficace contre le phénomène de la corruption '', a indiqué la présidente de la CPLC, Mariam Diama Sanogo.

Mme Sanogo et sa Communauté s'engagent également à valoriser les principes d'intégrité et à promouvoir les actions d'intégration de l'égalité des genres à travers l'implication des femmes et des jeunes comme piliers du changement social en consolidant les acquis des éditions précédentes et des actions déjà menées dans le cadre du projet LUCEG.



Dans le cadre de cette semaine des conférences débats, des sensibilisations et plusieurs activités culturelles et sportives sont prévues à Bamako, Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti et Gao.



M.S