Mali: la junte met en garde contre les menaces sur un important accord de paix Publié le jeudi 2 mars 2023 | Le Figaro

La junte au pouvoir au Mali a fermement mis en garde l'Algérie et un certain nombre de partenaires internationaux contre les menaces pesant sur un important accord de paix avec des groupes armés du nord du pays, dans un courrier obtenu ce mercredi par l'AFP.



L'un des hommes forts de la junte, le colonel major Ismaël Wagué, accuse l'un des signataires, la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), alliance de groupes indépendantistes et autonomistes à dominante touarègue, de violations répétées de l'accord d'Alger de 2015, dans une lettre datée du 24 février et adressée au ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra. Il va jusqu'à remettre en question le crédit de la médiation internationale qui appuie la mise en œuvre de cet accord. L'Algérie est la cheffe de file de cette médiation qui associe l'ONU, des organisations africaines et des partenaires étrangers. «Le comportement de certains mouvements constitue une entrave à la paix», dit le ministre. Il accuse la CMA de «collusion de plus en plus manifeste avec les groupes terroristes». «Le gouvernement, tout en restant attaché à la mise en œuvre intelligente de l'accord, rejettera d'office toute accusation qui serait de nature à le tenir responsable des éventuelles conséquences de (sa) violation», prévient-il.



Tensions entre Alger et Bamako