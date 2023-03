Cliniques privées et pharmacies au Mali : Entre illégalité et enrichissement illicite - abamako.com

Santé Cliniques privées et pharmacies au Mali : Entre illégalité et enrichissement illicite Publié le jeudi 2 mars 2023 | Le démocrate

Les cliniques privées et les pharmacies au Mali sont devenues de véritables abattoirs. La principale cause de mortalité de nos jours ne saurait être autre chose que les cliniques privées et pharmacies.



Ces structures tuent des Maliens à longueur de journée, sous le silence coupable de l’Etat du Mali qui a abandonné ses fils sur la “table chirurgicale”, à la merci des cliniques privées et pharmacies.





L’Etat a poussé les Maliens dans la main de ces fausses cliniques privées dont la plupart n’a même pas l’autorisation d’exercer ce métier. Or, celui qui se soucie du bien-être de ses citoyens ne doit pas laisser le domaine de la santé dans un tâtonnement. ” N’est pas médecin qui le veut “. Mais malheureusement, force est de constater qu’au Mali, c’est le cas. C’est regrettable que n’importe qui devienne médecin, avec la poussée des cliniques comme des champignons. Sans oublier le manque d’équipements adéquats, la plupart de ces fausses cliniques n’ont pas le personnel qualifié pour soigner les patients.



Les Maliens sont tués comme des mouches, des malpropres dans ces cliniques privées qui ne respectent aucune norme dans le domaine de la santé. Dans ces moratoires, ils ne se limitent pas seulement à l’achèvement des patients. D’autres volent leurs médicaments. L’admission dans ces fausses cliniques est synonyme de mort. Les patients meurent par centaines dans ces cliniques à cause de l’ignorance du personnel, le manque de matériels adéquats et la négligence.





Et tenez-vous bien que les pharmaciens sont aussi pires que les médecins. Car si tu leur amène une ordonnance, ils te donnent un médicament autre que celui qu’on t’a prescrit. Et finalement ce médicament fini par tuer le patient, témoignent plusieurs usagers au cours de nos investigations.



Dans la commune V du district de Bamako, il y a quelques cliniques privées qui tuent des gens comme des mouches. Ces cliniques sont de véritables abattoirs humains qui tuent beaucoup des patients. Ces cliniques doivent être simplement et purement fermées. Nous allons vous citer les noms de ces cliniques dans nos prochaines parutions. Affaire à suivre.



Lassine Sanou