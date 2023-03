Parlement de la CEDEAO : Les télécommunications comme outil d’intégration économique au centre d’une communication de la réunion de Niamey - abamako.com

Parlement de la CEDEAO : Les télécommunications comme outil d'intégration économique au centre d'une communication de la réunion de Niamey Publié le jeudi 2 mars 2023

Niamey - Dans le cadre de la poursuite des travaux de la première réunion délocalisée du parlement de la CEDEAO à Niamey, les participants ont été entretenus, ce jeudi 2 mars 2023, sur la question des télécommunications comme outil d’intégration économique, et la nécessité de parvenir à une itinérance homogène dans les Etats membres.



La présente communication, qui a été faite par M. TEMPLE C. IHEANACHO, (Ancien Chef de la Division de l’exploitation des réseaux et des centres de données), a permis aux participants de comprendre que la science et la technologie ont fourni à l’humanité un éventail d’opportunités pour vivre une vie meilleure.



‘’Elles nous ont permis d’économiser du temps et de l’argent grâce à l’évolution et à l’adoption de processus et d’outils efficaces’’ a souligné M. Temple.



L’objectif principal soutenant la création de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a rappelé l’ancien fonctionnaire de la CEDEAO, est ‘’l’intégration économique de la région’’, avant de reconnaître que ‘’les télécommunications nous offrent un moyen d’atteindre cet objectif’’.



Il est intéressant, a-t-il poursuivi, de noter que la quête d’une ’’itinérance homogène a commencé dans la sous-région lorsque le Conseil des ministres a approuvé le règlement portant sur l’itinérance sur les réseaux de communications mobiles ouverts au public dans la région de la CEDEAO en décembre 2017’’.



Pour M. IHEANACHO, l’itinérance fait référence à l’utilisation ‘’occasionnelle de nos téléphones portables lorsque nous voyageons à l’extérieur du pays où nous vivons, travaillons ou étudions. En d’autres termes, tant que nous passons plus de temps chez nous qu’à l’étranger, ou que nous utilisons nos téléphones portables plus chez nous qu’à l’étranger, nous sommes considérés comme étant en itinérance lorsque nous voyageons en dehors de notre base et seront donc facturés suivant la tarification nationale pour tous les appels, les messages et l’utilisation des données pendant une période donnée’’.



Le coût de l’itinérance, selon le conférencier, reste un ‘’défi majeur pour de nombreux consommateurs au sein de la Région’’, tout en expliquant que des tarifs ‘’élevés sont souvent facturés pour les appels internationaux, l’utilisation des données et les services SMS. Cela a conduit à une adoption partielle des services d’itinérance, de nombreux consommateurs choisissant de désactiver les services d’itinérance ou de passer aux cartes SIM locales lorsqu’ils voyagent’’.



‘’Les services proposés semblent différents d’un pays à l’autre. Des cas de mauvaise qualité et de mauvaise disponibilité des services d’itinérance ont été signalés dans la région, certains pays offrant une meilleure couverture et de meilleurs services que d’autres, en raison du manque de normalisation’’, a-t-il indiqué.



Pour lui, les consommateurs ont du ‘’mal à s’appuyer sur les services d’itinérance, ce qui entraîne une expérience d’utilisateur fragmentée’’.



‘’L’itinérance au sein de la sous-région n’a pas encore fourni un coût homogène et abordable des services de télécommunications internationales pour les populations’’, a-t-il relevé tout en notant, toutefois, qu’en ‘’dépit du nombre croissant d’Opérateurs de réseau mobile et de Fournisseurs de services offrant des services aux consommateurs, le coût de l’itinérance reste un défi majeur pour de nombreux consommateurs, des tarifs élevés étant souvent facturés pour les appels internationaux, l’utilisation des données et les services SMS’’.



A noter que plusieurs autres aspects en lien avec le thème ont été développés par le présentateur de cette communication et qui avaient suscité des discussions très enrichissantes entre participants.



AOM/AS/ANP 0018 mars 2023