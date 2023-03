Le Colonel Assimi Goïta recevant le projet de Constitution:«Des compromis sont possibles et des arbitrages nécessaires» - abamako.com

Le Colonel Assimi Goïta recevant le projet de Constitution:«Des compromis sont possibles et des arbitrages nécessaires» Publié le jeudi 2 mars 2023 | Le challenger

© aBamako.com par MS

Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a reçu le document final du projet de Constitution des mains du Coordinateur de la Commission de finalisation du projet de Constitution de la République du Mali, Professeur Fousseyni Samaké. C’était le 27 février dernier dans la salle des banquets du Palais de Koulouba.



La cérémonie solennelle de remise du document final, a déclaré le Colonel Assimi Goïta, est le couronnement «d’un processus de renouveau démocratique. Le document final que je viens de recevoir aujourd’hui cristallisera, à n’en pas douter, l’espoir de la nation entière quant à l’instauration d’une véritable démocratie».

Le chef de l’Etat s’est réjoui du caractère inclusif qui a prévalu lors des différentes étapes de la rédaction de ce document. «De l’avant-projet de Constitution, nous avons tenu à donner un caractère pluriel et inclusif aux différentes commissions», a-t-il déclaré. Il est persuadé que «face à la diversité des opinions et même des intérêts, des compromis sont possibles, des arbitrages sont tout aussi nécessaires ».

Pour le Colonel Assimi Goïta, «la base juridique du Mali Koura se raffermit progressivement, mais l’édifice national ne tiendra définitivement qu’avec l’engagement de tous et de chacun».