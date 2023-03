Sommet du NAM à Azerbaïdjan : Le Mali représenté par le ministre d’Etat Colonel Abdoulaye Maïga - abamako.com

Au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Mouvement des Non- Alignés (NAM) à Azerbaïdjan, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, Colonel Abdoulaye Maiga, a présenté le dispositif national de prévention et de lutte contre la Covid-19, et exposé l'investissement fourni par le Gouvernement malien en vue d'atténuer les conséquences de la pandémie sur la population.



Ce jeudi 2 mars 2023 s’est tenu à Bakou, en Azerbaïdjan, le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Mouvement des Non- Alignés (NAM) sur la reprise post-Covid 19. Plus de 70 pays et Organisations internationales, dont le Mali, ont pris part à ce rendez-vous dont l’objectif est ‘’d'établir le bilan de la pandémie, d'apprécier les efforts déployés pour y faire face, d'échanger sur la vision du Mouvement sur la reprise post-pandémique et de saluer la place de la solidarité à l'intérieur des frontières et entre les Etats’’.





Représentant le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, Colonel Abdoulaye Maiga, a, d’entrée de jeu, félicité les autorités Azerbaïdjanaises et réitéré le soutien du Mali au Mouvement des Non-alignés.



Colonel Maïga a présenté le dispositif national de prévention et de lutte contre la Covid-19, et exposé l'investissement fourni par le Gouvernement, en vue d'atténuer les conséquences de la pandémie sur la population dans le domaine socio-économique et financier. Ce, dans un contexte profondément marqué par la lutte contre des groupes terroristes qui opèrent au Mali.





Auparavant, le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilhem Aliyev, non moins Président du NAM depuis 2019, a proposé que le siège du Mouvement soit établi dans son pays. Aussi a-t-il souligné ‘’la nécessité de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est désormais obsolète et inefficace, après avoir insisté sur le respect de la souveraineté des Etats et dénoncé le rôle négatif de la France en Afrique’’.





Décisions prises





Le sommet a été sanctionné par un document final intitulé « Appel global pour l'action: soutenir la reprise post-pandémique dans les pays africains », dans lequel les participants ont invité la communauté internationale à soutenir les efforts desdits Etats pour l'atteinte des objectifs et aspirations contenus dans l'Agenda 2063.



Les décisions prises portent sur la création d'un Fonds d'appui, que la République d'Azerbaïdjan a immédiatement doté d'un montant d'un million de dollars, comme premier contributeur.



Faut-il le rappeler, le Ministre d'Etat, le Colonel Abdoulaye MAÏGA a saisi l’occasion de ce sommet pour mener des échanges bilatéraux avec de nombreux Chefs de délégation, notamment le Premier ministre de l'Algérie, le Ministre des Affaires étrangères de la Gambie, le Ministre de la Santé du Tchad et le Vice-ministre de la Coopération du Burkina Faso.