La hache de guerre entre entre le Mali et la France toujours pas enterrée : Le gouvernement du Mali décide de « récuser le statut de porte-plume de la France » au Conseil de Sécurité des Nations Unies

Le ministre malien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et de la coopération internationale rencontre la presse (nationale et internationale)

Bamako, le 20 juin 2014 au grand hôtel. Le ministre malien des affaires étrangères, de l’intégration régionale et de la coopération internationale, son excellence monsieur Abdoulaye DIOP a rencontré la presse (nationale et internationale) au tour d` un déjeuner convivial, en vue de faire le point des activités réalisées ces derniers mois par département .