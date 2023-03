Les doutes grandissent en Allemagne sur l’engagement militaire au Mali - abamako.com

Les doutes grandissent en Allemagne sur l'engagement militaire au Mali Publié le jeudi 2 mars 2023 | Le Figaro

DÉCRYPTAGE - L’Allemagne devra confirmer la prolongation du mandat de son armée, à l’occasion d’un vote au Bundestag ces prochaines semaines.



À Berlin



Le «non» prononcé à New York provoque un intense débat à Berlin. En votant, jeudi 23 février, contre la résolution des Nations unies exigeant le retrait immédiat des troupes russes en Ukraine, le Mali a basculé dans le camp des soutiens actifs à Moscou. Un vote «cartes sur table» qui a «un peu surpris» Denis Tull, expert sur l’Afrique du think-tank allemand SWP, «car la junte s’était toujours abstenue jusqu’à présent».



Signe avant-coureur, lors d’une visite du ministère des Affaires étrangères russe à Bamako quelques jours auparavant, son homologue malien avait mis en exergue un «axe Mali-Russie». Pour le syndicat militaire Bundeswehrverband et son président, André Wüstner, interviewé dans Der Spiegel, le Rubicon a été franchi: «Le gouvernement fédéral devrait maintenant en tirer les conséquences sur le plan militaire et entamer le retrait des troupes allemandes.»



Troupes russes à Tombouctou

Déployés depuis dix ans dans le nord du Mali, les 1100 Casques bleus allemands témoignent de difficultés croissantes pour…

