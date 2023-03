Le Mali dans le top 5 africain des producteurs d’or - abamako.com

Économie Le Mali dans le top 5 africain des producteurs d'or Publié le vendredi 3 mars 2023 | L'observateur

La production industrielle d’or au Mali devrait s’établir à 63,9 tonnes en 2023, en baisse de 3,5 % en glissement annuel.





Selon Mamadou Sidibé, chef du département des statistiques au ministère des Mines, cette prévision est basée sur une production moins importante des deux plus grandes mines d’or du pays, en l’occurrence Loulo-Gounkoto et Fekola, exploitées par les canadiens Barrick Gold et B2Gold.



Barrick devrait produire 21,1 tonnes d’or en 2023, suivi de B2Gold avec 18,4 tonnes, contre 7 tonnes pour l’australien Resolute Mining, troisième producteur industriel d’or dans le pays.



Par ailleurs, le gouvernement malien évalue la production annuelle d’or du secteur artisanal local à six tonnes.



Le Mali devrait donc produire en 2023 environ 70 tonnes d’or au total, contre 72,2 tonnes en 2022.