Bandiagara : deux membres du gouvernement au chevet des familles des victimes de kani-Bonzon Publié le vendredi 3 mars 2023 | Le Pays

Après l’attaque contre le village de Kani-Bonzon dans la région de Bandiagara, le 23 février 2023, les autorités de la transition ont dépêché, le mardi 28 février, deux ministres afin d’aller présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes. Une occasion mis à profit pour rassurer la population.



Le village de Kani-bonzon a, en effet, été la cible d’attaques des hommes armés non identifiés en fin du mois dernier. Cette attaque dont les causes reste à ce jour inconnue, a occasionné 12 morts, 5 blessés et des dégâts matériels très importants.



Suite à cet événement malheureux pour le Mali et en vue d’apporter leur soutien aux familles des victimes, deux membres du gouvernement se sont rendu sur les lieux.



Il s’agit bien du ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la Réconciliation nationale, le Colonel Major Ismael Wague et le Ministre délégué auprès du ministre de la santé et du développement social, chargé de l’action humanitaire, de la solidarité, des Réfugiés et des Déplacés Oumarou Diarra.



Cette délégation venue de Bamako était accompagnée pour l’occasion par le gouverneur de la région de Bandiagara M. Sidi Mohamed El Béchir.



Dès leur arrivés à Kani-Bonzon, la délégation s’est recueillie sur les tombes des victimes avant de se rendre dans leur famille.



Séance tenante, le ministre Oumarou Diarra a transmis aux familles endeuillées, le message de compassion du président de la transition Assimi Goïta.



Le ministre Oumarou Diarra a donné l’assurance que des dispositions sont en train d’être prises pour éviter que, non seulement de tels actes se reproduisent, mais aussi que ces crimes commis ne restent pas impunis. Selon lui, tous les auteurs de cet acte ignoble seront traqués jusque dans leur dernier retranchement.



La délégation a aussi remis une enveloppe symbolique aux familles endeuillées de la part du président de la transition.



Quant à la population de Kani-Bonzon elle a, à travers son porte-parole remercié la délégation et a souhaité qu’un poste de sécurité lui soit.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS