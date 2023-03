ONU : La France ne parlera plus au nom du Mali - abamako.com

ONU : La France ne parlera plus au nom du Mali Publié le vendredi 3 mars 2023 | Le Pays

La nouvelle tombe comme un cheveu dans la soupe pour le président français Emmanuel Macron : le Mali récuse officiellement la France comme son porteur de plume aux Nations Unies. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour le chef d’Etat français qui était en pleine tournée en Afrique le 2 Mars 2023, lorsque la note malienne a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. C’est d’autant plus dramatique que Macron voulait profiter de son voyage pour redorer l’image de son pays en Afrique.



Les raisons de la décision malienne sont expliquées clairement dans la correspondance des autorités de transition adressée à la France. Le Mali interdit la France de parler en son nom au conseil de sécurité de l’ONU, parce que les autorités maliennes sont restées sur leur faim au sujet de la diplomatie internationale. Le gouvernement malien dans sa lettre adressée aux Nations Unies le 1er mars 2023 récuse officiellement le statut de porte-plume de la France sur toutes questions examinées par le Conseil de sécurité concernant surtout les affaires du Mali.



Selon la transition malienne, cette récusation fait suite aux actes hostiles, notamment la violation de l’espace aérien du Mali par des aéronefs des Forces françaises, que le gouvernement avait dénoncé à travers un communiqué, le 12 janvier 2022. Ces alertes publiques ont été suivies, le 15 août 2022, d’une lettre par laquelle le gouvernement de la République du Mali portait plainte auprès de Conseil de sécurité pour actes d’agression, de violation de son espace aérien, de subversion et de déstabilisation.



C’est au vu de la gravité de ces faits qui pour le moins interrogent sur l’objectivité et l’impartialité de la République française que Bamako, récuse le statut de porte-plume de la France sur toute affaire concernant le Mali au conseil de l’ONU. La France a toujours porté depuis le 20 décembre 2012 la plume sur toutes les questions concernant le Mali devant cet organe onusien, y compris pour ce qui concerne l’initiative et le portage des projets de résolutions relatifs au mandat de la MINUSMA ou au régime de sanctions concernant le Mali.



Bamako a de bonnes raisons de se fâcher contre la France, puisque la réunion demandée par les autorités maliennes pour porter les preuves de la complicité entre la France et certains groupes terroristes n’a pas encore eu lieu plusieurs mois après la demande. La France qui porte la plume du Mali a tout fait pour bloquer la convocation de cette réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali qui se bat contre le terrorisme depuis 202 avait malheureusement fait confiance à la France qui s’est associée à des groupes terroristes ayant endeuillé le pays.



Soumaïla Diarra



Source : LE PAYS